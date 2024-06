Horóscopo do dia - Veja a previsão para o seu signo 12/06/2024

Que tal dar uma conferida no os astros reservam para esta quarta-feira (12), em pleno Dia dos Namorados para manter a o restante da semana nos trilhos? Confira:

Capricórnio

A entrada da Lua em Virgem traz mais animação para você sair da rotina e tentar algo diferente no trabalho. Se tiver a chance de explorar novos horizontes, conhecer gente nova, expandir seus contatos e até fechar alguns negócios com empresas de fora, vai contar com as bênçãos dos astros. À tarde, porém, manter o foco no serviço pode se transformar em um desafio e tanto se não tiver disciplina. A boa notícia é que os relacionamentos em geral também contam com boa vontade e uma dose extra de otimismo, o que deixa esse Dia dos Namorados mais gostoso. Há sinal de alto–astral e romantismo com o mozão. Já na paquera, alguém de fora pode ganhar seu coração.



Aquário

A Lua avisa que as mudanças estão chegando com tudo nesta quarta, Aquário, seja no trabalho ou no seu cantinho. Bom momento para fazer ajustes de qualquer tipo, aproveitar sua disposição para botar ordem nas coisas e tirar do caminho tudo o que estava pela metade ou precisava ser descartado. Talvez tenha surpresa no serviço, mas seu sexto sentido está afiado e vai mostrar a saída para qualquer imprevisto que pintar pela frente. Mas as finanças pedem cautela extra, ainda mais se estava pensando em mimar o par com presentes caros neste Dia dos Namorados. A vida amorosa passa por alguns perrengues à noite e pode sobrar até para quem busca um novo amor.



Peixes

Neste Dia dos Namorados, as estrelas mandam vibes maravilhosas para os relacionamentos em geral, especialmente pela manhã. No trabalho, tire proveito desse astral favorável para fazer novos contatos, conversar com os colegas, trocar ideia com um sócio ou até assumir uma nova parceria profissional. Qualquer empreendimento feito em equipe aumenta as chances de ser um sucesso. Mas a relação com a família corre o risco de se desgastar e será preciso jogo de cintura para superar uma briga. Embora a vida a dois conte com excelentes energias, o ciúme pode jogar areia nos seus planos românticos à noite. Um lance recente tem boas chances de ficar sério logo cedo.

Áries

Os astros prometem novidades para esta quarta, Áries, mas talvez nem tudo corra da maneira que estava planejando. Logo cedo, a Lua se muda para Virgem e avisa que o trabalho deve ocupar a maior parte da sua atenção agora. É verdade que deve chover tarefas no seu colo hoje, mas a chance de encher o bolso será real oficial também. Pena que, à tarde, o astral fica mais pesado e os desentendimentos podem atrapalhar o seu rendimento no serviço. Melhor redobrar a cautela nas redes sociais se quiser manter a paz com o mozão neste Dia dos Namorados, tá? A fofoca tem tudo para correr solta e pode atrapalhar o romance ou até uma conquista, se está só.



Touro

Este Dia dos Namorados promete fortes emoções, Touro, e a chegada da Lua ao seu paraíso astral anuncia momentos maravilindos na área amorosa! No trabalho, explore sua criatividade e habilidade para lidar com as pessoas, assim, fica mais fácil se destacar e cuidar das suas obrigações rapidinho. Mas nem tudo é perfeito e as finanças talvez precisem de uma atenção redobrada da sua parte. Não é hora de misturar dinheiro e amizades, nem de sair comprando tudo o que vê pela frente, tá? Para curtir uma noite especial com o mozão, capriche no romantismo e pegue leve no ciúme. Tá na pista? Use e abuse do seu charme para espantar de vez a solidão, bebê!



Gêmeos

No que depender das estrelas, a vida familiar deve ficar sob os holofotes nesta quarta. Você estará mais ligado às suas raízes, Gêmeos, e é em casa que vai encontrar a base para seguir com seus planos em todas as outras áreas da sua vida. Se puder trabalhar em casa, seja em home office, com a família ou com produtos e serviços para o lar, pode melhorar o seu rendimento nas tarefas e ainda encher o bolso. Atritos com a chefia não estão descartados, por isso, aposte alto na diplomacia para evitar problemas. Neste Dia dos Namorados, a paquera pode andar mais devagar do que gostaria e os astros avisam que o ciúme pode atrapalhar os momentos a dois se exagerar na dose.



Câncer

A entrada da Lua em Virgem logo cedo destaca a comunicação e favorece os novos contatos, além de reforçar o seu traquejo social. Para dar conta de todas as tarefas que estavam se arrastando, aposte no seu raciocínio rápido e compartilhe suas ideias novas para problemas antigos com os colegas. As boas energias da manhã também são perfeitas pra resolver qualquer mal–entendido. Mas você vai precisar de paciência e equilíbrio para conviver com fofocas e boatos mais tarde, inclusive na vida amorosa. Suas chances com um crush são maiores na parte da manhã. O diálogo será importante na vida amorosa, mas fuja de assuntos polêmicos se quiser curtir esse Dia dos Namorados em paz.

Leão

A Lua brilha em sua Casa da Fortuna logo cedo e promete excelentes energias para você encher o bolso. Há chance de conquistar um bônus ou até receber uma grana que não estava esperando. Bora lá se concentrar no trabalho porque o dinheiro não vai cair do céu, meu cristalzinho! À tarde, porém, faça o possível para fugir de pedidos de empréstimo dos amigos, já que essa mistura nem sempre acaba bem, né? Aliás, uma amizade pode ficar abalada hoje. Apesar da data especial, pode faltar energia para se dedicar à conquista hoje. Se quer curtir o Dia dos Namorados numa boa com o mozão, controle o ciúme e não exagere nos presentes porque uma hora a conta chega.



Virgem

Com a Lua brilhando no seu signo hoje, você começa o dia com muita energia para cuidar dos seus interesses, Virgem, além de ter confiança de sobra para brilhar no trabalho. Faça a sua parte e aproveite para resolver as pendências ou projetos que precisam da sua dedicação pessoal para dar certo. Planos para uma viagem podem virar realidade. Só que nem tudo é perfeito e o seu jeito mandão pode causar atritos no trabalho ou até com o par. Melhor diminuir um pouco as exigências na paquera se não quiser passar o Dia dos Namorados sozinha(o). Você e o mozão podem curtir momentos românticos, mas mantenha o astral leve e vá com calma nas críticas.

Libra

No trabalho, talvez seja necessário diminuir um pouco o ritmo e se concentrar nas tarefas que podem ser feitas nos bastidores. Ouça sua intuição, que estará tinindo, para encontrar soluções criativas no serviço ou na vida pessoal. Mais tarde, o astral muda e você vai precisar de um plano B para lidar com imprevistos. Redobre os cuidados em uma viagem ou em contato com alguém de fora, e faça um esforço extra para não se distrair com qualquer coisinha. Se quer curtir o Dia dos Namorados numa boa, a dica é não desgastar a relação por causa de bobagens. Um caso escondido pode surpreender, mas talvez não seja tão fácil emplacar uma nova conquista agora.

Escorpião

O dia começa tranquilo e as coisas devem correr sem problemas na parte da manhã. Bom astral para se dedicar mais à carreira, pensar fora da caixa, investir em uma parceria e trabalhar em equipe. A companhia dos amigos será bem–vinda para levantar o seu astral, embora possa enfrentar turbulência na parte da tarde. Se anda se desentendendo com alguém querido, essa relação pode ficar ainda mais desgastada agora. Mas há sinal de altos e baixos também no romance, e você pode passar o Dia dos Namorados brigando com o mozão se não tiver cuidado. Se está sonhando com compromisso, saiba que suas chances de conquista serão melhores na parte da manhã.



Sagitário

Seu lado ambicioso ganha destaque logo cedo e você vai traçar padrões mais altos em tudo o que fizer. Tanta dedicação deve trazer benefícios, além de ajudar a melhorar a sua imagem profissional. Mas concentre sua atenção nas tarefas, porque nada vai cair de brinde no seu colo, Sagita. A interferência da família na sua vida amorosa pode virar um problema se você não colocar limites. Talvez tenha que mudar de tática (ou de alvo) na conquista se quiser passar o Dia dos Namorados com um mozão pra chamar de seu. A dois, as críticas e cobranças podem desgastar o romance, então pegue leve e aproveite para curtir momentos românticos.

