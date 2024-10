Horóscopo do dia - Veja a previsão para o seu signo 22/10/2024

A terça-feira vem para trazer boas noticias, com destaque para surpresas profissionais. Confira o que o horóscopo reserva o seu dia.

Capricórnio

Os astros despejam ótimas energias para você focar em seus objetivos e fazer tudo o que pretende hoje, Caprica! Terá muita motivação para lutar por seus ideais e pode tirar da gaveta projetos que há tempos quer viabilizar. Do meio da manhã em diante, será preciso ter mais diplomacia para não bater de frente com quem trabalha, inclusive a chefia. Mas hoje o Sol entra em Escorpião, dando um tremendo apoio para você vencer desafios e realizar seus sonhos. Contatos com amigos e pessoas que admira devem proporcionar grandes alegrias à noite e a lealdade vai se fortalecer em suas relações. O convívio com o xodó ficará mais protegido e quem busca de um novo amor tem boas chances de encontrar um crush disposto a se amarrar.

Aquário

O dia começa repleto de estímulos para os seus interesses profissionais e financeiros, consagrada! Você tem tudo para se destacar no serviço e faturar mais, só não convém se envolver com várias coisas ou corre o risco de se enrolar. Imprevistos, atrasos e aborrecimentos podem surgir do meio da manhã em diante, mas não se irrite nem fique procurando culpados. Gaste seu tempo e sua energia com o que faz você se sentir mais produtiva e confiante. Agora, o incentivo e a garra que pode precisar virá do Sol, que muda de signo e cenário, deixando seu jeito mais batalhador e destemido. Ele também vai realçar seu carisma e revela que o astral deve ficar mais movimentado e excitante nos contatinhos e no romance.

Peixes

Novidades importantes rolam no céu desta terça e o seu signo será um dos mais privilegiados, meu cristalzinho! Mercúrio abre o dia em sintonia com Saturno e deixa suas habilidades no auge, indicando um período perfeito para pegar firme nos estudos, prestar provas, concursos e realizar suas esperanças. Sua inteligência, vontade de vencer e perseverança vão te levar mais longe, só não descuide das finanças, pois há risco de perdas ou preju. Mas o astral vai se firmar e ficará maravigold à noite, quando o Sol ingressa em Escorpião. Seus horizontes vão se abrir, sua energia espiritual vai se fortalecer e boas novas estão previstas, inclusive na paixão. Você pode conhecer alguém que é a capa do seu celular. e a sintonia será perfeita com o love.

Áries

Os astros avisam que chegou a hora de dar mais importância ao que você quer, valorizar o que te leva pra frente e realiza profissionalmente, arianjo! Desafios podem marcar presença no período da manhã e será preciso ter mais diplomacia com quem trabalha e convive, mas obstáculos e tretas não vão tirar sua coragem nem afetar sua vontade de vencer na vida. Hoje o Sol começa a circular em Escorpião, empodera sua percepção, determinação e também seu lado batalhador. Negociações oportunas e vantajosas podem surgir e as emoções devem ficar à flor da pele nos assuntos do coração. Com um comportamento mais intenso e sensual, você tem tudo para atrair e envolver quem deseja e a noite promete ser vibrante na intimidade com o mozão.

Touro

Planos e objetivos que há tempos você deseja alcançar estarão mais próximos da sua realidade, bebê! Aproveite o dia para ir atrás do que idealiza, só não despreze os sinais e sintomas do seu organismo porque sua disposição pode oscilar, ainda mais à tarde. Cuidese bem, invista em hábitos saudáveis e evite mudanças radicais em sua rotina. Mas pode ir preparando o coração, pois vibes superpositivas vão chegar à noite. O Sol começa a brilhar no lado oposto do seu Horóscopo, inspirando sua vontade de mergulhar na magia da paixão e de uma relação mais séria. O crush certo tá no pacote e você não pensará duas vezes para se envolver. A relação com o love vai ficar blindada e protegida. É amém que fala?

Gêmeos

Sua terça será das mais movimentadas e você pode esperar de tudo um pouco, viu consagrada? Mercúrio e Saturno trocam likes e revelam que o dia já começa positivo no trabalho. Suas competências e seu profissionalismo vão brilhar e estarão a serviço do seu sucesso, mas não marque touca com os interesses que envolvam o bolso e o coração. Instabilidades estão previstas mais tarde e atitudes impulsivas podem colocar você no olho do furacão, levando a perdas e chateações. Muita calma nessa hora e bola pra frente, mesmo porque o astral vai ficar on ao anoitecer. Enquanto a Lua promete grana extra, o Sol muda de signo e deixa sua disposição tinindo. Não vai faltar pique nem seducência para ir pra pista e fisgar um peixão.

Câncer

Quer primeiro as notícias boas ou as chatinhas? Vamos logo para as bagacinhas, assim você se livra logo para aproveitar as surpresas incríveis de hoje. O cenário pode ficar tenso em seu lar e será preciso ter mais jogo de cintura, então, esqueça velhas mágoas e invista na conciliação para anular os riscos de atritos e tretas com a turma de casa e o mozão. No trabalho vai dar bom e seus talentos criativos podem trazer mais dinheiro para o seu bolso, agora, as melhores energias vão rolar à noite. Como se não bastasse a presença da Lua em seu signo, o Sol desembarca em seu paraíso, garantindo mais sorte, carisma e muitas alegrias, sobretudo na paixão. Vai fundo porque a conquista será gloriosa, cristalzinho!

Leão

Hoje os astros mandam bons estímulos para você batalhar por melhorias financeiras e alcançar metas importantes que vão acelerar seu progresso, meu cristalzinho! O início da manhã será propício para resolver assuntos que dizem respeito a contratos, seguros, aluguel, compra ou venda de casa. Só que mais tarde você pode se deparar com tensões, perrenguinhos e a produtividade no trabalho tende a cair. Fique longe de distrações, fofocas e conversas paralelas. Agora, a principal notícia desta terça chega à noite e quem traz é o Sol. Seu planeta regente muda de signo e passa a iluminar sua vida familiar: o carinho com os parentes será intenso, mas o apego também. A relação com o mozão deve ficar mais cúmplice e a intimidade será o ponto alto.

Virgem

Hoje os astros recomendam cautela extra com as finanças, controle mais rigoroso do orçamento e uma avaliação cuidadosa das despesas, viu bebê? A boa notícia é que sua inteligência, sagacidade e energia mental estarão turbinadas e você deve encontrar ótimas saídas para tudo. Amigos e pessoas de confiança podem dar uma força e ajudar você a agilizar vários interesses. Agora, a grande novidade desta terça quem traz é o Sol, que muda de signo e cenário no período da noite, despejando vibes poderosas e estimulantes que vão levantar seu astral e revelar todo seu magnetismo. Sua comunicação vai ficar mais envolvente e cativante, mas você nem precisará gastar saliva para encantar o contatinho. Na união, terá sintonia plena com o love.

Libra

Pensando nos boletos e continhas que batem à porta, bebê? Bora pra luta, pois os astros vão jogar no seu time e você pode encher a carteira. Além de Mercúrio, agora também o Sol passa a agir em sua Casa da Fortuna, apontando um período topzera para explorar seu tino comercial, lucrar e faturar. Porém, fatos antigos, tretas e cobranças podem tirar você do sério à tarde. Fique de boa e não dê tanta importância para o que fez antes e não pode mudar. O passado já foi e é pra frente é que se anda, então, vire a página e toque o barquinho, mesmo porque há sinal de gratas surpresas à noite. Um novo contatinho pode pintar e concentrar suas atenções na pista. Astral firme e prestativo no romance.

Escorpião

Querendo notícias boas, bebê? Hoje tem e não são boas, são ótimas! Mercúrio e Saturno abrem a manhã em estado de graça e deixam sua criatividade, inteligência e comunicação na melhor forma. Além de se destacar, você pode alcançar vitórias importantes se investir em seus dons, talentos e vender seu peixe. Só não convém abusar da franqueza na parte da tarde porque há risco de provocar tretinha e torta de climão. Mas você não perde por esperar e o melhor tá reservado para o período da noite, quando o Sol passa a brilhar em seu signo. Como estará o seu lado a partir das 19h15, o reizinho vai reforçar sua vitalidade, seu carisma e suas chances de felicidade. Um astral mais intenso e apaixonado vai reinar no amor.

Sagitário

Um aspecto superpositivo ilumina a manhã desta terça e você pode tirar excelente proveito dessa vibe para realizar antigos ideais. Sua capacidade de concentração vai ficar tinindo e será mais fácil focar em suas atividades. Quem quer empreender pode ter sucesso ao começar algo em home office e deve receber ajuda das pessoas de confiança, inclusive parentes. Mas convém abrir o olhão com as finanças à tarde e dobrar a cautela com promessa de dinheiro rápido, pois há risco de levar calote, rasteira e sair no preju. À noite, o Sol começa a agir no seu inferno astral, deixa seu jeito mais contido e recomenda a pegar mais leve em tudo, ainda bem que a Lua estará inspirada e promete emoções intensas nos assuntos do coração.

