Horóscopo do dia - Veja a previsão para o seu signo 6/08/2024

A terça-feira vem para trazer boas noticias, com destaque para surpresas profissionais. Confira o que o horóscopo reserva o seu dia:

Capricórnio

Seu signo é do tipo que gosta de manter os pés bem firmes na realidade e não curte muitas mudanças, mas hoje vale a pena olhar um pouco além e sair da zona de conforto. O período até o meio da tarde será ideal para entrar em contato com outros interesses, ampliar seus horizontes, seus conhecimentos e sua visão de mundo. Você pode ter muito a ganhar e deve evoluir através de novas experiências, só não descuide da saúde do final do dia em diante nem deixe nenhum aborrecimento mexer com os seus nervos, pois pode se irritar com facilidade e tretar com quem convive. Fique de boas e reforce o diálogo, especialmente com o love. Se está na pista, mostre mais jogo de cintura para não afastar quem paquera.

Aquário

Hoje não vai faltar boa vontade para se dedicar ao trabalho e seu empenho deve trazer bons frutos no período da manhã. Os resultados também serão positivos ao lidar com assuntos que envolvam dinheiro e você tem mais é que se aprofundar em seus interesses, só não dê bobeira a partir do final da tarde, quando instabilidades vão rolar. Os sentimentos ficam mais intensos nos assuntos do coração, mas a recomendação é controlar os ímpetos para não agir de forma precipitada, principalmente na paquera. A atração física pode ser irresistível, só que as aparências às vezes enganam e quem vê cara, não vê coração. Numa dessa, é melhor abrir o olhão e avaliar bem o terreno antes de se envolver com quem mal conhece.

Peixes

Hoje a Lua fecha parceria com os astros e eleva a sua habilidade para se relacionar com as pessoas, o que deve facilitar bastante os contatos com quem convive e trabalha. O período da manhã será top para atuar em grupos, equipes e somar energias com quem tem interesses parecidos com os seus. Alianças e acordos vantajosos podem ser firmados, mas não conte com as mesmas vibes do final da tarde em diante. O clima tende a fechar em casa e conversas tensas com parentes podem provocar torta de climão até com o mozão. Sabendo disso, não custa dobrar o jogo de cintura e ser mais tolerante, viu peixinha? Respire fundo, fique de boa e explore o jeito compreensivo do seu signo pra não tretar com ninguém.

Áries

Os interesses de trabalho vão concentrar as atenções na maior parte do período e não faltará vitalidade nem disposição para você dar o seu melhor no serviço. Hoje a Lua deixa sua disciplina e capacidade de organização tinindo, sinal de que seu desempenho será de alta produtividade e o dia deve render bastante. Já a partir do final da tarde, Marte fica pistola e atiça seu lado satanáries, portanto, convém controlar as reações e as palavras para não agir ou falar sem pensar. Como há risco de arranjar confusão e treta, a recomendação do seu planeta regente é segurar a língua e mostrar mais tolerância em suas relações, inclusive com o mozão. Se está na pista, tenha cautela para não tomar decisões precipitadas.

Touro

A Lua soma energias com os astros no setor mais positivo do seu Horóscopo e garante que o dia vai raiar com excelentes promessas, meu cristalzinho! Aproveite ao máximo esse momento especial para ir atrás das suas ambições e exibir os seus talentos no trabalho. Sua estrela vai brilhar no serviço e também nas relações pessoais, ainda mais na vida amorosa. Se está a fim de alguém, valerá ousar mais em suas investidas e mostrar ao crush o tremendo charme que possui. Mas convém abrir o olhão com as finanças porque seu jeito tende a ficar muito impulsivo ao lidar com dinheiro e a prudência típica dos taurinos pode ir para o beleléu: controle os gastos com pulso firme! Vibes ciumentas rondam o romance.

Gêmeos

O dia começa com várias demandas e os assuntos familiares estarão entre as prioridades, mas você saberá administrar seu tempo com eficiência e deve mandar bem em tudo o que fizer. Só procure ser mais tolerante com parentes e pessoas próximas entre o meio da tarde e a noite, pois pode enfrentar tretinhas ou tretonas em casa. Também não convém se precipitar para resolver as coisas nem tomar decisões de cabeça quente porque o risco de arrependimento não é pequeno. Nos contatinhos, pode se entusiasmar com alguém que já conhece, mas avalie bem se vale a pena investir em algo que já não deu certo antes. Se vive um romance, pegue mais leve nas exigências para não comprometer a harmonia com o mozão.

Câncer

Hoje os astros dão sinal verde para você agilizar seus projetos e suas ideias, caranguejinha, e tudo deve fluir muito bem nos contatos pessoais e profissionais ao longo do dia. Sua comunicação tá turbinada e vai ser fácil convencer os outros, mas será preciso controlar a impulsividade e agir com mais prudência no final da tarde. Segure os ímpetos e a precipitação na hora de tomar decisões, pois quem tem pressa corre o risco de comer cru e quente! As amizades e as relações em geral ficam animadas na maior parte do período, mas dobre a cautela com fofocas e indiscrições ao anoitecer, pois podem afetar até os assuntos do coração. Com o love, uma dose extra de diplomacia e confiança virá a calhar.

Leão

Os boletos não param de chegar e as contas só aumentam? Ouça os conselhos dos astros e procure esquentar menos e agir mais, pois eles avisam que o momento é propício para ir atrás do dindim. Seu tino comercial e sua habilidade para negociar estarão aguçadíssimos e você pode encher o bolso ao batalhar pelos seus interesses. Mas terá que bancar a esperta e não esperar as oportunidades caírem no seu colo, viu minha consagrada? É que o cenário dá uma guinada no final da tarde e pedrinhas podem surgir pelo caminho, portanto, ligue o radar! Outro alerta importante vai para as relações de amor e amizade: a dica é ir devagar pra não trocar os pés pelas mãos ou corre o risco de se decepcionar.

Virgem

A Lua segue em seu signo e fecha parceria com os astros, anunciando uma terça redondinha para você brilhar em tudo o que fizer! Suas competências e habilidades ficam on na maior parte do dia e serão grandes aliadas do seu progresso. Há boas chances de cair nas graças da chefia e dar passos decisivos em direção ao sucesso, mas ligue o radar e não marque bobeira no final da tarde. É que a concorrência estará acirrada, adversários podem colocar as manguinhas de fora e você precisará ser firme para vencer disputas e desafios: mostre o que sabe e defenda seus interesses! Na paixão, seus encantos estarão a milhão e você vai marcar presença nos contatinhos, só não descarte altos e baixos ao anoitecer.

Libra

Sua natureza é sociável e receptiva, mas hoje você vai se sair melhor se focar nas atividades individuais e não interagir muito com os outros. Lugares agitados e muito movimentados podem te incomodar, mas se tiver sossego e tranquilidade, tudo certo, librianjo! É hora de investir em seu bemestar e dar mais valor à sua qualidade de vida, só dobre a cautela do meio da tarde em diante. Evite sair muito da rotina e não descarte contratempos em viagens e deslocamentos. Nas relações pessoais, a recomendação é adotar a discrição como mantra e escolher a dedo com quem se abre, pois nem todo mudo será digno de confiança. Na paixão, é melhor não criar muitas expectativas ou correrá o risco de se frustrar.

Escorpião

O dia vai raiar com ótimas promessas, escorpiãozinho, e objetivos com os quais você vem sonhando há tempos podem ser agilizados e alcançados. Confie em seu taco e corre logo atrás dos seus interesses porque a sua capacidade realizadora tá no modo turbo e você também vai receber apoios importantes hoje. Porém, os astros aconselham a cuidar melhor da saúde e administrar suas finanças com toda prudência do final da tarde em diante, quando há risco de se meter em situações enroladas ou até sair no preju. Explore a percepção que herdou do seu signo e ligue o desconfiômetro pra não entrar em fria nem levar calote ao emprestar dinheiro, nome ou cartão. A paixão vai esquentar, mas terá altos e baixos.

Sagitário

Se depender da sua vontade de crescer e prosperar, hoje você está com tudo, bebê! Seus dons e competências ficam cristalinos na maior parte do dia e te ajudarão a sobressair na carreira. Aproveite para batalhar por seus interesses e bater metas no trabalho, mas não marque bobeira entre o final da tarde e a noite, pois bagacinhas e contrariedades podem tirar seu foco e sua paciência. Seu jeito tende a ficar mais esquentado, reativo e desentendimentos podem rolar em suas relações, portanto, pegue mais leve! A vida a dois faz parte do combo treteiro e será preciso toda paciência para não entrar em atrito com o xodozinho. Se está na solteirice, mas a fim em alguém, vá com calma e evite pressionar o crush.

