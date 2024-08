Horóscopo do dia - Veja a previsão para o seu signo 7/08/2024

Que tal dar uma conferida no os astros reservam para esta quarta-feira (7), para manter a o restante da semana nos trilhos? Confira:

Capricórnio

Eita, Caprica, o clima fica meio tenso no início do dia e convém se valer do seu jeitão discreto para não se meter em perrengues ou rolos. É que a Lua se estranha com Saturno logo cedo e alerta que contratempos e malentendidos podem acontecer em seus contatos e conversas. Numa dessa, a dica é escolher bem as palavras e agir com mais diplomacia para não correr o risco de se envolver em tretas. Em contrapartida, Sol e Júpiter vão mandar vibes generosas para os seus interesses e garantem que você pode alcançar vitórias no lado profissional e financeiro. O astral do amor deve ficar mais positivo depois do almoço e a sintonia com o xodó vai aumentar. Novidades estão previstas para quem está na pista.

Aquário

Vai com calma na alma nas primeiras horas da manhã e controle a vontade de gastar, Aquário! Promoções, ofertas e propagandas vão parecer mais irresistíveis e será preciso uma dose extra de juízo e disciplina para não torrar o dindim. Pense mil vezes antes de desembolsar um dinheiro reservado pras continhas ou, o que é pior, passar o cartão no crédito. A boa notícia é que hoje o Sol enviará energias maravilindas e vai trocar figurinha com Júpiter, favorecendo parcerias e acordos no trabalho e na vida pessoal. Agora, não resta dúvida de que as maiores surpresas estão reservadas para os assuntos do coração e seus encantos serão imbatíveis na pista: você pode consagrar uma conquista gloriosa. No romance, o astral vai ficar pra lá de protegido.

Peixes

Saturno segue o baile no seu signo e fortalece seu lado perseverante, mas confronta a Lua no início do dia e deixa o clima tenso nos contatos em geral. Numa dessa, é melhor pegar leve nas exigências e críticas para não azedar algumas relações, seja na vida pessoal ou no trabalho. Ainda bem que o Sol vai elevar sua disposição no serviço e dará mais desenvoltura para você lidar com as bagacinhas. Sua vitalidade vai ficar turbinada e pode sobrar tempo até para resolver coisas que sempre adia, inclusive em casa. No amor, a quarta começa com altos e baixos e há risco de atritos com o xodó, mas as diferenças serão superadas e a paz vai reinar no romance. Noite propicia para se acertar com o crush.

Áries

Meio da semana e as responsabilidades apertam já no início do dia, dando a sensação de que você carrega um peso extra nos ombros. Mas fica sussa, minha consagrada, porque o astral logo vai melhorar e o Sol leonino será seu maior aliado. Em paz com Júpiter, o reizinho promete vibes superpositivas e garante que tudo vai fluir que é uma maravilha da metade da manhã em diante. Seu carisma e criatividade virão à tona e você terá simpatia para dar e vender, sinal de que vai se destacar e fará um tremendo sucesso nos contatos pessoais e profissionais. Agora, é na paquera que a sua estrela mais brilhará e o crush deve se render aos seus encantos. Sintonia total com o love.

Touro

Vai suave na nave e procure começar o dia com mais leveza, tourinha! Saturno se opõe à Lua e alerta que contratempos podem truncar seus planos nas primeiras horas da manhã. Convém se organizar melhor e fazer uma coisa de cada vez, pois não será o momento de querer abraçar o mundo com as mãos. Em compensação, outros astros vão jogar no seu time e garantem que a quartafeira pode ficar perfeita para incrementar seus ganhos. Se você trabalha em home office, tem um negócio autônomo ou toca algum empreendimento familiar, tá com tudo para faturar e encher o bolso. No lado amoroso, tensões podem aflorar logo cedo, mas depois o astral engrena e você vai curtir um período de grande estabilidade com o xodozinho.

Gêmeos

Quer começar o dia sem treta e preocupação, meu cristalzinho? Então melhore o humor, confie mais em seu taco e vai com calma na alma para não se estressar. As responsabilidades profissionais tendem a pegar no pé logo cedo, a boa notícia é que o astral vai mudar radicalmente e tudo deve caminhar numa ótima do meio da manhã em diante. Júpiter segue em seu signo e será seu fiel escudeiro, elevando sua sorte, seu otimismo e sua alegria de viver. Ele troca vibes espetaculares com o Sol e garante que o período será perfeito sem defeitos, sobretudo nas relações pessoais e amorosas. Sua boa lábia e seducência vão ficar nas alturas e uma conquista gloriosa deve rolar na pista. União repleta de harmonia.



Câncer

Tô vendo que essa quarta pode começar meio enjoada e não convém criar altas expectativas logo cedo, viu, cristalzinho? Saturno se estranha com a Lua e revela que perrenguinhos ou imprevistos podem melar o astral nas primeiras horas do dia. Ainda bem que o Sol entra em cena e vai mandar excelentes energias para as suas finanças. O reizinho garante que a sorte vai soprar em sua direção e um Pix ou pagamento que tanto aguarda pode cair na sua conta. Da metade da manhã em diante, preste atenção nos avisos do seu sexto sentido, pois a sua intuição estará de plantão e ajudará você a farejar as melhores oportunidades para faturar. No amor, o romance deve ganhar estabilidade e você vai sentir firmeza no love.

Leão

O astral pode ficar meio zoado nas primeiras horas da manhã e convém abrir o olhão ao lidar com os interesses financeiros, mas não se apoquente, bebê! O Sol segue em seu signo e troca vibes espetaculares com Júpiter, mandando proteção extra nesta quartafeira. Eles serão seus maiores aliados e prometem multiplicar sua sorte, simpatia e alegria de viver. Também garantem que devem aparecer ótimas chances de prosperidade e as coisas vão fluir com mais facilidade em vários setores da sua vida. Você vai se sentir mais confiante para tudo e saberá driblar qualquer desafio. Agora, as melhores novidades estão previstas para a sua vida amorosa e valerá se ligar nos contatinhos e paqueras, que podem reservar surpresas incríveis para o seu coração.

Virgem

Se quer começar o dia sem tretas e preocupações, convém agir com mais paciência, jogo de cintura e diplomacia, viu consagrada? A Lua continua em sua companhia, mas alerta que aborrecimentos não estão descartados em suas relações, seja no lado pessoal ou profissional. A boa notícia é que outros astros enviam vibes positivas e prometem turbinar seus dons, seus talentos e também os seus instintos. Em outras palavras, você tem tudo para identificar as melhores oportunidades, saberá avaliar muito bem o terreno onde pisa e logo vai perceber onde deve investir seu tempo e sua energia. Valorize as suas qualidades e mostre do que é capaz. Tensões rondam o romance pela manhã, mas depois tudo vai entrar nos eixos com o love.

Libra

Logo cedo, a dica é se poupar e cuidar com mais carinho da saúde, librinha! Lua e Saturno se estranham no céu e podem deixar sua energia em baixa nas primeiras horas da manhã, ainda bem que o Sol virá em seu socorro e promete levantar seu astral. Em paz com Júpiter, o reizinho vai trazer mais otimismo, entusiasmo e dará a motivação de que precisa para espantar o desânimo e marasmo. Aproveite a cota extra de disposição para se envolver com outros interesses e realizar as mudanças que deseja na sua vida. Planos de viagem podem tomar forma agora e você vai se entrosar numa ótima com seus queridos, ainda mais os amigos. Aliás, há belas chances de engatar um lance de futuro com alguém que já admira.

Escorpião

O cenário fica meio tumultuado nas primeiras horas da manhã e distrações podem tirar seu foco, minha consagrada! Tretas com o contatinho, gente da turma ou alguém que mexe com os seus sentimentos tendem a azucrinar o seu astral. Será preciso ter mais disciplina e deixar os probleminhas pessoais de lado para conseguir se concentrar nos objetivos que quer alcançar. A boa notícia é que Sol e Júpiter prometem um período propício para se destacar e faturar, portanto, deixe as picuinhas para resolver depois e bora batalhar pelas suas ambições. Ao longo do dia, podem surgir boas oportunidades para negociar aumento salarial, benefícios ou melhorias no trabalho. A vida amorosa deve se firmar mais tarde e se você está na solteirice pode chamar mais atenção na pista.

Sagitário

Para ficar longe de zicas e tretas, a recomendação é ir suave na nave e controlar os ímpetos, meu cristalzinho! Os astros deixam seu jeito mais exigente e reclamão nas primeiras horas da manhã e alertam que probleminhas familiares ou financeiros podem causar estresse e aborrecimentos, ainda bem que Sol e Júpiter estão de plantão e trazem vibes que vão te favorecer. Os dois formam aspecto maravigold no céu e garantem que o período será perfeito para acelerar o passo em direção aos seus ideais. Novos horizontes devem surgir e você pode se realizar fazendo coisas diferentes, inclusive com apoio ou participação de pessoas da sua confiança. Agora, as melhores surpresas vão rolar na paixão e um romance dos sonhos pode começar. União blindada e protegida.

