Hospital Universitário da Capital é a instituição pública federal mais elogiada do Brasil

Pelo quarto ano consecutivo, a Ouvidoria do Hospital Universitário Maria Aparecida Pedrossian (Humap-UFMS), ocupa lugar de destaque no ranking, das instituições mais elogiadas do Poder Executivo Federal em 2024 com um total de 3.551 manifestações registradas e tratadas, sendo 2.141 elogios, o que representa 60,29% do total.

Em 2024, a busca ativa por elogios foi realizada nas enfermarias e ambulatórios durante a aplicação da Pesquisa de Satisfação do Usuário (PSU), além de três mutirões promovidos no hospital, sendo dois no Ambulatório de Dermatologia e um de Cirurgias Eletivas.

A Ouvidoria contou com o apoio de colaboradores das unidades assistenciais para realizar as buscas ativas na PSU e acompanhou os mutirões para conduzir entrevistas e registrar os elogios diretamente com os usuários.

Os dados são disponibilizados pelo "Painel Resolveu?" da Controladoria Geral da União (CGU). Nos últimos anos, o hospital manteve resultados expressivos no ranking nacional:

2020 - 2º lugar;

2021 e 2022 - 1º lugar;

2023 - 2º lugar;

2024 - 1º lugar.

Principais canais de registro de elogios e suas participações em 2024:

- Caixas de Manifestação (localizadas em enfermarias, ambulatórios e recepções do Humap-UFMS): 694 registros (32,41%);

- Pesquisa de Satisfação do Usuário (busca ativa): 658 elogios (30,73%);

- Fala.BR (https://falabr.cgu.gov.br/web/login): 579 registros (27,04%);

- Mutirões de Dermatologia e Cirurgias Eletivas (busca ativa): 202 registros (9,43%);

- E-mail ([email protected]): 8 elogios (0,37%).

De acordo com a ouvidora Karulina Borges Tonioli, a Ouvidoria exerce um papel fundamental como mediadora entre os usuários dos serviços públicos e a Administração Pública. “A Ouvidoria é o canal de comunicação por excelência entre o usuário de serviços públicos e a Administração Pública, ela tem esse papel de interlocução entre as partes. Mas o que algumas pessoas não sabem ou não se atentam é ao fato de que é também na Ouvidoria que elas podem expressar seus agradecimentos, seus elogios, seus reconhecimentos pelos bons serviços prestados, por atendimentos de qualidade recebidos”, explicou.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também