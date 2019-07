Idoso é atacado por cachorro e tem parte do rosto arrancada

Da Redação com Assessoria

Um idoso que não teve a identidade revelada foi socorrido na manhã desta terça-feira (9) após ser atacado por um cachorro em Nova Alvorada do Sul.

De acordo com informações do site Nova Alvorada News, o idoso seria um vendedor de 66 anos, ele teria colocado o rosto no portão de uma residência para chamar os moradores, quando foi atacado pelo cachorro.

A vítima teve parte da boca e nariz arrancadas pelo animal. O idoso foi socorrido e encaminhado para uma unidade de saúde em estado grave. Informações apontam que ele ser transferido para uma unidade de saúde de Campo Grande.

Ainda segundo a mídia local, os donos do cachorro se dispuseram a ajudar o idoso.

