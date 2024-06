Índice aponta crescimento da confiança do empresário do comércio em junho

A pesquisa da Confederação Nacional do Comércio (CNC), realizada neste mês de junho, aponta que o Índice de Confiança do Empresário do Comércio (Icec) registrou um leve aumento em Campo Grande

O índice alcançou neste mês 108 pontos, em comparação aos 107,5 de maio, um crescimento de 0,5%, sendo que para 35,8% dos empresários ouvidos, a condição atual da empresa melhorou um pouco.

Outros 39,4% acreditam que a expectativa para a economia brasileira vai melhorar um pouco e 29,4%, que vai melhorar muito. Já em relação à expectativa de contratação de funcionários, a 55,8% pretende aumentar um pouco e 22,6% reduzir um pouco.

"Tivemos uma data sazonal muito favorável para o comércio, que foi o Dia dos Namorados, sucedido pelo Dia das Mães, e isso pode ter influenciado na perspectiva mais favorável do empresário, que ficou mais otimista com as vendas", explica a economista do Instituto de Pesquisa da Fecomércio MS (IPF-MS), Regiane Dedé de Oliveira.

