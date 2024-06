Inscrições para estágio do Ministério Público Federal encerram neste domingo

Os estudantes de Jornalismo, de Direito e do Ensino Médio têm até domingo (23), para efetuarem as inscrições no processo seletivo de estágio do Ministério Público Federal (MPF) em Mato Grosso do Sul.

As vagas são para acadêmicos de graduação em Direito e Comunicação Social – Jornalismo, e para estudantes do Ensino Médio, com previsão de dez vagas para contratação imediata e formação de cadastro de reserva.

As inscrições poderão ser feitas até as 22 horas do dia 23 de junho. O passo a passo e orientações completas para efetuar a inscrição estão disponíveis no portal do MPF: www.mpf.mp.br/ms/estagie-conosco/processo-seletivo-2024-1/ .



Os interessados deverão preencher a ficha de inscrição, disponível neste link e, depois de concluída esta etapa, enviar a documentação pessoal, por meio deste link .

Em Campo Grande, são cinco vagas para estudantes de Direito, uma para Comunicação Social - Jornalismo, e cadastro de reserva para alunos que cursam o Ensino Médio.

Nos municípios do interior do estado, são quatro vagas para estágio em Direito em Dourados e cadastro de reserva nos municípios de Corumbá e Três Lagoas.





O estágio tem carga horária de 20 horas semanais e bolsa de R$ 1.027,82 para acadêmicos de Ensino Superior e de R$ 621,32 para os estudantes de Ensino Médio, além do pagamento de vale-transporte.



Só poderão participar deste processo seletivo os alunos matriculados em uma das Instituições de Ensino Médio ou Superior conveniadas com o MPF/MS. São elas:



Faculdade Anhanguera de Dourados

Faculdade Insted – IES

Instituto Federal de Mato Grosso do Sul – IFMS

Universidade Anhanguera – Uniderp

Universidade Católica Dom Bosco – UCDB

Unigran Educacional, mantenedora do Centro Universitário Unigran - Capital e do

Centro Universitário da Grande Dourados

Universidade Estadual do Mato Grosso do Sul – UEMS

Universidade Federal da Grande Dourados – UFGD

Universidade Federal de Mato Grosso do Sul – UFMS

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também