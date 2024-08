Investimentos em saneamento básico ultrapassam R$ 211 milhões em MS

Até o final de 2024 o governo de Eduardo Riedel, em Mato Grosso do Sul, irá investir mais de R$ 211 milhões em saneamento básico. Os recursos destinados às obras de abastecimento de água tratada e esgotamento sanitário no estado, são investidos pela Sanesul (Empresa de Saneamento de Mato Grosso do Sul).

No total, estão sendo aplicados R$ 211.782.230,31 em obras que incluem ampliação e modernização de estações de tratamento de água, expansão das redes de distribuição, perfuração de novos poços artesianos, construção de reservatórios e captação.

Essas obras são essenciais para garantir que a água captada de rios ou poços seja tratada adequadamente antes de ser distribuída à população. A modernização das ETAs (Estação de Tratamento de Água) também visa aumentar a eficiência no tratamento e melhorar a qualidade da água fornecida.

Dados de junho, divulgados pela Sanesul, apontam que foram feitas 664.461 ligações de água até agora, atendendo 1,5 milhão de pessoas em Mato Grosso do Sul.

Esgoto - No setor de esgotamento sanitário, as obras mais importantes compreendem a construção e ampliação de estações de tratamento de esgoto, fundamentais para assegurar o tratamento adequado dos resíduos antes de seu retorno ao meio ambiente.

Além disso, há uma significativa expansão das redes coletoras, que permitem o transporte eficiente do esgoto desde as residências, comércios e indústrias até as estações de tratamento.

Essas iniciativas são complementadas por diversas outras obras de infraestrutura, como a implantação de interceptores, emissários e elevatórias, com o objetivo de garantir uma cobertura mais ampla e eficiente do sistema de esgotamento sanitário.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também