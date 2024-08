JD1TV: BR-163 tem fila quilométrica na manhã desta quarta-feira

Após o rompimento da barragem que passa pela BR-163, no caminho de Campo Grande para Jaraguari, a CCR MSVia, concessionária responsável pela via, opera em sistema pare-e-siga em razão da manutenção da pista.

Parte da via chegou a cair com o rompimento da barragem do Nasa Park e em razão das operações de reparo, uma fila enorme de veículos se forma na região a partir dos 495 km até 501km.

Para evitar maiores fluxos pela região, a CCR orienta para motoristas fazerem o desvio pelo anel rodoviário Dr. Ricardo Trad, que liga Campo Grande a Rochedinho, e que pode ser acessado a partir do km 495 da BR-163/MS.

Já para quem está vindo pelo sentido sul, a alternativa é acessar a estrada de acesso ao Bomfim, no km 529, rumo a Campo Grande.

