JD1TV: Helicóptero da Casa Militar do Estado 'pironou' já no solo, afirma governo

O governo do estado de Mato Grosso do Sul publicou no início desta tarde (18), uma nota oficial sobre o acidente envolvendo um helicóptero no Aeroporto Santa Maria, em Campo Grande. Na nota, o governo afirma se tratar de um helicóptero da Casa Militar do Estado.

"Informamos que o mesmo ocorreu na cabeceira da pista de pouso do Aeroporto Santa Maria, em Campo Grande. Quatro servidores vinculados a Casa Militar, sendo dois pilotos e dois tripulantes, estavam na aeronave".

De acordo ainda com o comunicado, "um dos ocupantes sofreu ferimentos leves, apresentando dor lombar e sendo imediatamente socorrido e encaminhado pelo Corpo de Bombeiros para atendimento hospitalar complementar. Todos permaneceram conscientes durante todo o ocorrido e durante os primeiros socorros".

A aeronave envolvida no acidente é um helicóptero matrícula PT-HBM, modelo Bell 206. O mesmo estava há 20 minutos no ar, em um voo semanal de giro realizado para preservação do equipamento. Durante o voo, feito nas redondezas do Santa Maria, o motor sofreu uma pane.

Uma manobra de emergência chamada autorotação foi realizada pelos pilotos para que o pouso ocorresse na lateral da pista do aeródromo. "Contudo, ao tocar o solo, o helicóptero pironou - nome para uma espécie de capotagem - e acabou ocasionando o acidente. Como já estava em solo, a gravidade do ocorrido foi reduzida consideravelmente", finalizou a nota.

Veja imagens:

Saiba Mais Geral JD1 Urgente: Helicóptero cai no aeroporto Santa Maria

JD1 No Celular

Acompanhe em tempo real todas as notícias do Portal, clique aqui e acesse o canal do JD1 Notícias no WhatsApp. Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 no IOS ou Android.

Reportar Erro

Saiba Mais Geral JD1 Urgente: Helicóptero cai no aeroporto Santa Maria

Deixe seu Comentário

Leia Também