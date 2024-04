JD1 Urgente: Helicóptero cai no aeroporto Santa Maria

Um helicóptero caiu no fim da manhã desta quinta-feira (18), no Aeroporto Santa Maria, em Campo Grande. A princípio, na aeronave estavam três pessoas que sofreram ferimentos. Equipes do Corpo de Bombeiros estão no local.

Segundo informações iniciais, o helicóptero caiu durante um treinamento por volta das 11h40. Um ficou ferido grave e dois com ferimentos leves.

Equipes do Corpo de Bombeiros, do Dracco (Departamento de Repressão à Corrupção e ao Crime Organizado), da PM (Polícia Militar) e do Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) estão no local.

Ainda não há informações sobre as circunstâncias da queda. Imagens mostram o helicóptero caído de lado em uma área de grama no aeroporto.

A equipe de reportagem do JD1 está no local. Em breve mais informações, continue acompanhando!

