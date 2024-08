JD1TV: Incêndio consome vegetação do terreno do Damha

Um incêndio que começou na noite de ontem (20), próximo ao fundo da Rua Marinês Souza Gomes, ainda é combatido na manhã desta quarta-feira (21), na mata de reserva do Damha I, próximo ao Residencial Oiti.

De acordo com o jornalista Mauro Silva, morador do Oiti, o Corpo de Bombeiros passou a madrugada controlando os focos de incêndio no local e nesta manhã fazem ação com abafadores.

Ainda segundo relatos, a suspeita é de que o incêndio possa ser criminoso, porém ainda é uma suposição. “Sei que a noite o fogo não começa do nada em uma mata. Durante o dia a gente até sabe que com o calor pode acontecer, mas a noite?"

Vale lembrar que o uso de fogo é crime previsto em lei e prevê sanções penais e administrativas. Provocar incêndio em mata ou floresta pode dar prisão de dois a quatro anos, além de multa, diz a legislação.

Denúncias de queimada urbana podem ser feitas diretamente na Delegacia Especializada de Repressão a Crimes Ambientais e Proteção ao Turista (Decat), localizada na Rua Sete de Setembro, 2.421, na Capital, ou pelo telefone (67) 3325-2567.

Casos de ocorrência de fogo em terrenos sem autorização ambiental e com autor conhecido podem ser denunciado ao Batalhão de Polícia Militar Ambiental (PMA), localizado na Avenida Mato Grosso, Jardim Veraneio, em Campo Grande, ou pelo telefone (67) 3357-1501.

