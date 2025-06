2ª edição da Expogenética MS terá rodeios e show da 'Boiadeira' em outubro na Capital

A Associação Sul-Mato-Grossense dos Criadores de Nelore (Nelore-MS), com apoio da Associação dos Criadores de Mato Grosso do Sul (Acrissul), lançou nesta segunda-feira (16) a 2ª edição da Expogenética MS.

“A primeira foi um grande desafio, mas tivemos a oportunidade de poder realizar um evento importante em 2025 e agora o desafio é ampliar isso. O foco da Expogenética são os negócios, onde vamos manter uma feira por até 10 dias, onde os produtores irão conversar. Ver a raça Nelore, Mato Grosso do Sul tem os 8 melhores gados do Brasil, esse é o momento de mostrar essa genética pro mundo”, disse Paulo Matos para o JD1 Notícias.

Os rodeios do evento estão marcados para acontecer do dia 30 de outubro ao dia 1° de novembro, com premiação de até R$ 100 mil. Além do valor em dinheiro, a competição vale pontos para o campeonato brasileiro e mundial, através da PBR.

Assim como em 2024, a Expogenética terá show durante o ‘Campo Grande Rodeio Festival’. Uma das atrações seria a boiadeira mais famosa de MS, Ana Castela. Os shows aconteceram no dia 30 de outubro durante a abertura. Os outros acontecerão no dia 1°, 2, e 8 de novembro, com os nomes dos artistas ainda a serem divulgados.

O diretor-presidente da Acrisul, Guilherme Bumlai, detalhou que o apoio da entidade tem sido apoiar o setor agropecuário nas feiras. “É isso, manter esse laço para fortalecer as entidades de classe e as associações das raças seguindo neste mesmo sentido”, afirmou.

A 2ª edição da Expogenética MS vem se consolidando como um dos maiores encontros do setor no Centro-Oeste.

A primeira edição, realizada em 2024, atraiu mais de 75 mil pessoas e movimentou R$ 30 milhões em negócios, além de gerar 685 empregos diretos, impactando setores como hotelaria, transporte, estética e alimentação.

