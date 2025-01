JD1TV: Morador filma família de peixes 'invadindo' casa alagada em MT

Um casal de peixes Jacundá e dezenas de filhotes foram flagrados nadando dentro de uma casa no município de Cocalinho, a 765 km de Cuiabá. O caso ocorreu nesse domingo (19), após a casa ficar alagada devido as fortes chuvas na região.

No vídeo é possível ver os filhotes em um canto com dois peixes maiores protegendo. Os peixes nadam tranquilamente.

O registro foi feito pelo pescador Eduardo Martins Lopes, de 38 anos, na casa de um amigo. Segundo ele, o dono da casa o chamou para ver o que fazer, assim que os peixes apareceram. Assista: