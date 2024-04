JD1TV: Polícia trabalha em helicóptero que caiu no aeroporto Santa Maria

A equipe de reportagem do JD1 está neste momento no aeroporto Santa Maria, onde ocorreu um acidente envolvendo um helicóptero da Casa Militar do Estado nesta quinta-feira (18).

Segundo informações obtidas no local, estavam na aeronave dois coronéis, 1 subtenente e 1 sargento. "Helicóptero tava próximo do chão e tem tombou e a hélice bateu no chão causando danos na aeronave e muita poeira".

Informações da Polícia Militar é de que um deles teria sofrido lesão na coluna e está em estado grave. Assista:

