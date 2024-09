JD1TV: Ratinho desembarca no Pantanal, cobra artistas e diz que "a culpa é da natureza"

O apresentado do SBT, Ratinho está no Pantanal onde desembarcou para pescar com amigos, e diante da fumaça que cobre toda a região, ele aproveitou para cobrar que artistas falem sobre a situação do Bioma.

"Eu queria cobrar aqueles artistas que apareciam e ficavam falando da seca, onde vocês estão?", falou o apresentado em vídeo publicado no Instagram.

Ratinho falou da dificuldade de descer de avião no local, sem especificar qual cidade ou região do pantanal está. "Todo mundo sabe que o Pantanal pega fogo, todo mundo sabe que Amazônia pega fogo, e que não tem culpado, o culpado é a natureza", falou.

Segundo Ratinho, os artistas que cobraram o governo anterior, sumiram. "E agora a culpa é de quem?".

Estatística

De acordo com o último boletim do Governo do Estado de Mato Grosso do Sul com dados de quinta-feira (12), já foram detectados via satélite de janeiro deste ano até 10 de setembro, 7.129 mil focos de calor.

Mato grosso do Sul tem 9 milhões de hectares (65%), do Pantanal que ainda se estende ao Mato Grosso, ao Paraguai e à Bolívia.



E além do Corpo de Bombeiros Militar de Mato Grosso do Sul, operação para combater as chamas conta com 27 bombeiros do Rio Grande do Sul e Sergipe, 76 militares da Força Nacional de Segurança Pública, representantes da Marinha do Brasil, Exército Brasileiro, Força Aérea, polícias Federal e Militar de Mato Grosso do Sul, agentes do IBAMA, ICMBio e brigadistas do PrevFogo.

Já foram destinados ao Pantanal pelo Governo Federal R$ 237 milhões, sendo R$ 100 milhões liberados em uma portaria em junho de 2024 e R$ 137 milhões através da Medida Provisória (MP) 1.241/2024 editada em julho destinando recursos para os ministérios do Meio Ambiente, Defesa e Justiça.

O orçamento do Governo Federal para prevenir e combater incêndios no país foi reduzido em 2024 em um corte feito pelos deputados e senadores durante a análise do Orçamento, no entanto, em meio a crise climática, o Palácio do Planalto liberou mais dinheiro para os órgãos responsáveis pelo controle das chamas.



