JD1TV: Reencontro com amigos tornou-se "Café com Negócios", diz Dijan de Barros

A próxima edição do “Café com Negócios” - série de eventos que aborda o mercado de trabalho e o mundo dos negócios - terá como tema “Tempo, Dinheiro e Atenção”. Segundo o idealizador do projeto, Dijan de Barros, será o momento de os participantes perceberem “o quanto o tempo é importante pra gente”.

O tema será abordado por quatro palestrantes e empreendedores, que são exemplos de sucesso no mercado sul-mato-grossense. Sendo eles: Guilherme Junqueira, Amanda Simões, Tadeu Silva e Diogo Wedling.

O evento será realizado no Bosque Expo, no Shopping Bosque dos Ipês, na avenida Cônsul Assaf Trad, nº 4.796, Parque dos Novos Estados, às 8h. Para participar do evento, clique aqui. E para mais informações, acesse @cafecomnegocioscg.

