JD1TV: Réu foge de bicicleta durante julgamento e viraliza

Um preso, que era julgado no Tribunal do Júri, conseguiu escapar da escolta policial e fugir de bicicleta por algumas ruas de Muriaé, na Zona da Mata mineira, em Minas Gerais. Conforme a Sejusp (Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública), a fuga aconteceu após uma audiência, realizada nessa quinta-feira (26).

O homem foi capturado após ser 'atropelado' por um carro nas imediações da rodoviária municipal da cidade. Vídeos gravados no local mostram o momento em que carros da polícia perseguem o fugitivo.

Ele foi levado para atendimento em um hospital e, logo depois, foi conduzido até o Presídio de Muriaé. De lá, seria levado para o Presídio Professor Jacy de Assis, em Uberlândia, onde estava antes do julgamento.

Em função da tentativa de fuga, o preso vai responder por falta disciplinar.

Até o início da noite da quinta-feira (26), o Tribunal do Júri não informou qual a sentença da condenação que havia sido proferida pouco antes do réu fugir. Veja: