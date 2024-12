JD1TV: Vereador flagra momento em que ponte desaba e deixa dois mortos no Tocantins

Luiz Vinicius, com informações do G1

Pelo menos duas pessoas morreram na tarde deste domingo (22) em um desabamento de parte da ponte Juscelino Kubitschek de Oliveira, que liga Tocantins ao Maranhão. Um vereador que denunciava justamente o problema na passarela, flagrou o momento em que a estrutura começa a ceder.

As vítimas, até o momento, foram identificadas como Alana, de 25 anos, e Marçon Gley Ferreira, de 42 anos. Outras oito pessoas estão desaparecidas, sendo duas crianças, duas mulheres e quatro homens.

Conforme noticiado pelo G1, as autoridades informaram que três motos, três caminhões e um carro estavam na parte da ponte que desabou. Os motoristas dos caminhões estão desaparecidos, enquanto no carro de passeio estava um casal e uma criança - o homem foi socorrido e está internado, enquanto a mulher e a criança não foram encontrados.

As buscas por sobreviventes foram suspensas no começo da noite após a Defesa Civil informar que um dos caminhões que caíram transportava ácido sulfúrico, o que pode ser perigoso para as equipes. Os trabalhos foram retomados posteriormente, mas apenas com botes, sem mergulhadores na água.

Segundo o Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT), do governo federal, o desabamento ocorreu porque o vão central da ponte cedeu.

A causa do colapso ainda vai ser investigada, de acordo com o órgão.

O vereador Elias Junior (Republicanos), de Aguiarnópolis (TO), filmava rachaduras na ponte no momento em que a estrutura começou a ceder.

Veja:

