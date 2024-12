João Antônio comandará o Ministério Público de Contas de MS por mais dois anos

Por meio de decreto, o governador Eduardo Riedel, nomeou o Procurador-Geral do Ministério Público de Contas do Estado de Mato Grosso do Sul, João Antônio de Oliveira Martins Júnior, para mais dois anos a frente da repartição.

Conforme publicação do Diário Oficial do Estado desta quinta-feira (26), o próximo mandato começa em 1º de janeiro de 2025 e término em 31 de dezembro de 2026.

Desde junho de 2022, João Antônio de Oliveira Martins exerce o cargo de Procurador-Geral do Ministério Público de Contas do Mato Grosso do Sul em razão da aposentadoria do Procurador José Aêdo Camilo.



Sobre o Procurador-Geral do MPC-MS



Formado em ciências jurídicas, Dr. João Antônio de Oliveira Martins Júnior é ingressou na Corte de Contas em janeiro de 1981 como advogado responsável pelo setor de acórdãos e deliberações, onde permaneceu até 1983, quando se efetivou no cargo de auditor de controle externo através de concurso público em 1984.

Foi designado à chefia do núcleo de controle externo da 4ª IGCE, onde permaneceu até 1990. Nos biênios 1991/1992 e 1997/1998 foi assessor jurídico da presidência do TCE/MS. Em 28 de fevereiro de 2000, mediante aprovação prévia em concurso público, tomou posse no cargo de procurador substituto do Ministério Público Especial.

Foi corregedor geral do MPC nos biênios 2011/2012 e procurador-geral adjunto nos biênios 2013/2014 e 2015/2016.



