José Sarmento é nomeado adjunto da Secretaria de Estado da Cidadania

O professor José Francisco Sarmento Nogueira, foi nomeado em publicação do Diário Oficial do Estado desta terça-feira (10), para o cargo de Secretário Adjunto da Secretaria de Estado da Cidadania.

O documento assinado pelo governador Eduardo Riedel, tem efeito a contar de segunda-feira (9). A pasta que até então estava sem adjunto, é comandada por Viviane Luiza da Silva.

José Francisco Sarmento Nogueira é graduado em Design e em Filosofia pela Universidade Católica Dom Bosco (UCDB), possui pós-graduação em Marketing pela UCDB/INPG, mestrado em Design pela PUC-Rio e doutorado em Educação pela UCDB.

Professor da UCDB desde 1997, ele também foi professor colaborador do programa de Mestrado e Doutorado em Psicologia, além de professor visitante do programa de Mestrado e Doutorado em Filosofia da Universidade Autônoma do México (UNAM).

Atua como membro da Rede IUS/Interculturalidade (Instituições Salesianas de Educação Superior), juntamente com pesquisadores do Brasil, Chile e Equador e participa do Programa de Cooperação Científica Estratégica com o Sul Global (COOPBRASS) – que envolve países da América Latina.

"Estou chegando para somar, ao objetivo do governador, de não deixar ninguém para trás, e ao trabalho sério e dedicado da secretária Viviane. Estou muito feliz em colaborar com uma secretaria que se preocupa em reparar questões sensíveis e negligenciadas historicamente”, enfatiza Sarmento.

