Lotofácil da Independência sorteia R$ 200 milhões no início da semana

Com sorte? A Caixa Econômica Federal sorteia, na segunda-feira (9), a Lotofácil da Independência, que tem prêmio estimado em R$ 200 milhões para os sortudos que acertarem os 15 números sorteados.

Por se tratar de um concurso especial, o prêmio não irá acumular, e caso não haja ganhadores com acerto de 15 números, os R$ 200 milhões serão divididos entre quem acertou 11, 12, 13 ou 14 números.

As apostas podem ser realizadas até as 17h (no horário de Mato Grosso do Sul) de segunda-feira, em qualquer agência Lotéricas, através do site da Loterias Caixa ou pelo aplicativo.

Acompanhe em tempo real todas as notícias do Portal, clique aqui e acesse o canal do JD1 Notícias no WhatsApp e fique por dentro dos acontecimentos também pelo nosso grupo, acesse o convite.

Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 no iOS ou Android.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também