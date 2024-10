Maioria dos usuários da Sanesul prefere pagar faturas via PIX, aponta pesquisa

O PIX chegou para facilitar a vida dos brasileiros na hora de realizar pagamentos e transferências. E foi um método adotado pela Sanesul como forma de quitar as faturas dos usuários, e que tem se consolidado como a principal escolha dos consumidores.

Uma pesquisa realizada pelo Instituto de Pesquisa Resultado (IPR), entre 27 de julho e 3 de agosto de 2024, revelou que 51,21% dos usuários dos sistemas de abastecimento de água e esgotamento sanitário da Sanesul preferem pagar as faturas por meio do PIX, destacando a praticidade e a rapidez que essa modalidade oferece.

A pesquisa ouviu 2.400 entrevistados em 21 cidades de Mato Grosso do Sul. Além disso, o estudo aponta que, além do PIX, as Lotéricas ainda possuem grande relevância como opção de pagamento, sendo a preferência de 30,71% dos consumidores.

Esses dados refletem a mudança no comportamento do consumidor e também a capacidade de adaptação da Sanesul em oferecer múltiplos meios de pagamento.

"A adesão expressiva ao PIX demonstra que nossos clientes valorizam a conveniência e a eficiência nos serviços que prestamos. Estamos empenhados em ampliar e aprimorar constantemente nossas opções de pagamento para atender às necessidades da população sul-mato-grossense”, avalia o diretor-presidente da Sanesul, Renato Marcílio.

JD1 No Celular

Acompanhe em tempo real todas as notícias do Portal, clique aqui e acesse o canal do JD1 Notícias no WhatsApp e fique por dentro dos acontecimentos também pelo nosso grupo, acesse o convite.

Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 no iOS ou Android.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também