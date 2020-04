Matéria sobre anta do JD1, enriquece podcast "Antacanta"

Um podcast intitulado como 'Antacanta' criado pela jornalista Ana Tereza Camargo, em Campo Grande, conta histórias infantis sobre a anta como forma de animar a quarentena da criançada.



De acordo com Ana Tereza, a escolha da anta não foi à toa. “Estava em busca de um animal simpático, que simbolizasse a luta contra o bullying e a favor da aceitação das diferenças. Foi quando lembrei da anta, cujo nome é usado injustamente pra xingar as pessoas", conta Ana.



E após pesquisar sobre o animal, descobriu um som diferente. "Ela emite um som parecido com um assobio. Ou seja: a anta canta!”, frisou a jornalista.



O projeto lança a cada semana um novo episódio, com histórias que abordam temas atuais, em rimas.



Segundo Ana, o último episódio foi inspirado na matéria em que o JD1 Notícias reportou o episódio de uma anta que foi flagrada atravessando a Afonso Pena, traquilamente, já que a quarentena impediu muitas pessoas de irem às ruas.



A autora explica que já havia visto algumas matérias sobre animais ao redor do mundo que vêm invadindo as cidades durante a quarentena. Assim nasceu “Gente presa, bicho solto”.



O podcast pode ser ouvido através do: Spotify, Google Podcasts, Apple e Spreaker .

Deixe seu Comentário

Leia Também