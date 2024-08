MC Daniel anuncia que será pai pela primeira vez

O cantor MC Daniel será papai pela primeira vez! Ele assumiu, recentemente, seu relacionamento com a influencer Lorena Maria, e ela está grávida.

A informação foi revelada pelo portal LeoDias nesta segunda-feira (19). O casal fez o anuncio, oficialmente, através das redes sociais, quando compartilharam um vídeo do ultrassom do bebê. "Eu vou ser pai, maior sonho da minha vida vai ser realizado", disse MC Daniel.

Os fãs se surpreenderam com a novidade: "Não acredito, chocada", disse uma. "Parabéns para o casal", celebrou outra pessoa. "Serão os papais mais incríveis do mundo", escreveu a terceira.

Mc Daniel e Lorena estão juntos há seis meses, mas foi apenas na semana passada que Daniel assumiu o namoro publicamente. O artista compartilhou um vídeo do pedido de namoro.

