MEIs: Receita Federal alerta sobre sites falsos que simulam gerar documentos

A Receita Federal emitiu um alerta para os MEIs (Microempreendedores Individuais) sobre a existência de sites falsos que dizem gerar o DAS (Documento de Arrecadação do Simples Nacional (DAS) - guia que os MEIs precisam pagar todo dia 20, para garantir seus benefícios previdenciários e ficar em dia com os impostos.

O documento pode ser emitido diretamente no Portal do Simples Nacional, por meio do Programa Gerador do DASMEI, ou pelo App MEI.

No entanto, segundo a Receita Federal, golpistas têm utilizado sites fraudulentos para direcionar os usuários para falsos programas geradores de documentos, causando prejuízos financeiros.

Diante disso, o órgão orienta que os MEIs fiquem atentos ao endereço eletrônico do canal, que deve sempre conter o domínio receita.fazenda.gov.br no link. Veja abaixo:

Link correto:

https://www8.receita.fazenda.gov.br/simplesnacional/aplicacoes/atspo/pgmei.app/identificacao

Exemplos de sites fraudulentos:

consulta-pagamento.pgmei.site

www8-receita-fazenda-gov-br.codews

Os empreendedores também podem utilizar os canais de atendimento oficiais da Receita Federal para esclarecer dúvidas e confirmar a autenticidade dos serviços, além de denunciar suspeitas de fraude.

O órgão disse ainda que está "tomando as medidas cabíveis para investigar e coibir a disseminação desses sites fraudulentos, a fim de proteger os cidadãos e coibir essas práticas criminosas".

Mais golpes envolvendo MEIs

Além de sites fraudulentos para a geração do DAS, outro golpe comum contra pequenos negócios no Brasil envolve a criação de páginas falsas para a abertura do MEI.

Por meio delas, os usuários são induzidos a acreditar que precisam pagar uma taxa para se formalizar como Microempreendedores Individuais. No entanto, o serviço é totalmente gratuito.

