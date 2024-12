Mesmo com ações de combate integrado, área queimada no Pantanal aumentou 214,4% em 2024

Um boletim informativo divulgado pelo Corpo de Bombeiros Militar de Mato Grosso do Sul com dados de 1° de Janeiro a dia 26 de dezembro de 2024, mostra o crescimento dos focos de calor e ocorrências de incêndio no estado durante o ano.



Conforme o informativo de 2023 para 2024 a área de vegetação queimada no Pantanal, foi de 516.950 para 1.625.425, um crescimento de 214,4%. Já em relação ao bioma Cerrado, o aumento foi de 88,4%.



As ocorrências de incêndios florestais atendidos cresceram 23,9% com relação a 2023. No entanto, as áreas protegidas também tiveram aumento, tanto na rede Amolar, quanto nas áreas indígenas e área de preservação.







O Corpo de Bombeiro está em atuação na região desde o dia 2 de abril e já foram empregados um efetivo de 1.779

bombeiros militares nas ações de

prevenção, preparação e combate aos incêndios florestais na Operação Pantanal 2024.



Além disso, as ações receberam apoio de 80 militares da Força Nacional de Segurança Pública, além de militares das Forças Armadas (Marinha, Exército e Força Aérea Brasileira), da Polícia Militar de Mato Grosso do Sul e 233 agentes do Ibama, ICMBio e brigadistas do PrevFogo.

Aeronaves da Força Aérea e do ICMBio (Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade) deram apoio ao trabalho de monitoramento e controle.



O aumento das áreas queimadas atribui-se às mudanças climáticas. Ainda segundo o Corpo de Bombeiros, no Pantanal MS, o perigo de fogo varia entre “baixo” a “alto” entre os dias 27 de dezembro a 1° de janeiro. Sendo os dias 29 a 31/12 sendo os mais críticos, principalmente para a região

extremo oeste e sudoeste do estado, onde o perigo de fogo é “alto”.



A partir da tarde/noite do dia 31/12 há probabilidade de chuvas e tempestades acompanhadas de raios e rajadas de vento







