Ministério Público Federal realiza provas para estágio neste domingo; veja onde

Domingo, 30 de junho, ocorrerá a prova do Processo Seletivo para contratação de Estagiários de Direito, Comunicação Social – Jornalismo e de Ensino Médio pelo Ministério Público Federal em Mato Grosso do Sul. As provas subjetivas e objetivas estão marcadas para das 8 às 12 horas, com abertura dos portões às 7 horas e fechamento às 7h40 (horário local de MS).

Os locais de aplicação da prova em cada município são os seguintes:

- Campo Grande: Faculdade Insted – Rua 26 de agosto, 63 – Centro

- Corumbá: Procuradoria da República no Município de Corumbá – Rua Cuiabá, 1.640 – Dom Bosco

- Dourados: Faculdade Anhanguera de Dourados - Rua Manoel Santiago, 1.155 - Vila São Luiz - Bloco A

- Três Lagoas: Universidade Federal de Mato Grosso do Sul (UFMS) - Unidade II - Bloco 8, Avenida Ranulpho Marques Leal, 3.484 - Distrito Industrial

Os alunos do Ensino Médio realizarão uma prova objetiva, de caráter classificatório e eliminatório, composta por 20 questões de múltipla escolha, de português e matemática.

Já os acadêmicos de Direito farão uma prova objetiva contendo vinte questões objetivas, de múltipla escolha, e duas questões dissertativas, enquanto a prova de Jornalismo contém dez questões objetivas e uma dissertativa.

É necessário apresentar documento oficial de identificação com foto, o comprovante de inscrição e caneta esferográfica de tinta preta, fabricada em material transparente, conforme estabelecido no edital.

Para conferir a relação das inscrições deferidas, acesse o link.

