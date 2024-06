Ministras chegam ao Pantanal

Com o envio de aeronaves e equipes da Força Nacional do Governo Federal, nesta sexta-feira (28), foi a vez das ministras Simone Tebet (Planejamento) e Marina Silva (MeioAmbiente) virem a Mato Grosso do Sul, acompanhadas do governador Eduardo Riedel.

Elas já sobrevoaram nesta manhã, as áreas queimadas do Pantanal sul-mato-grossense em Corumbá. A visita servirá para conhecer a realidade local, entregar equipamentos, aeronaves e conduzir equipes de brigadistas que atuarão no território.

As ministras ainda devem se reunir com autoridades e representantes da sociedade. Além da visita e dos equipamentos enviados pelo Governo Federal, R$ 100 milhões devem ser liberados para ações do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama) e do Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio) de combate aos incêndios no Pantanal, que está em situação de emergência.

JD1 No Celular

Acompanhe em tempo real todas as notícias do Portal, clique aqui e acesse o canal do JD1 Notícias no WhatsApp e fique por dentro dos acontecimentos também pelo nosso grupo, acesse o convite.

Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 no iOS ou Android.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também