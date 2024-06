Queimadas no Pantanal: PRF faz monitoramento próximo as rodovias federais

Há uma semana, as equipes da PRF (Polícia Rodoviária Federal) estão fazendo patrulhamento nas rodovias federais de Mato Grosso do Sul para monitorar os incêndios florestais próximos aos trechos que passam pela região do Pantanal.

O objetivo das equipes é evitar que a fumaça das queimadas provoque acidentes de trânsito, por conta da baixa visibilidade dos condutores. Além disso, está sendo feito o monitoramento para evitar a presença de animais que, na tentativa de fugir do fogo, invadem a pista.

Para realizar o trabalho, equipes das unidades operacionais da região, divididas em duas viaturas, percorrem cinco vezes ao dia o trecho de 220 quilômetros entre os municípios de Miranda e Corumbá. No trajeto, os policiais registram os locais que representam riscos para o tráfego de veículos pela baixa visibilidade provocada pela fumaça e o excesso de animais na pista. As informações são encaminhadas aos órgãos que atuam no combate aos incêndios - Corpo de Bombeiros e Ibama - e aos próximos policiais que vão passar pelos locais.

A situação das queimadas próximas às rodovias de Mato Grosso do Sul começou a se agravar na última quarta-feira (19), quando a PRF iniciou o reforço no patrulhamento. Na sexta-feira (21), o fogo se aproximou das rodovias. No fim de semana, foi o período mais crítico.

Em 2023, a fumaça nas rodovias foi a principal causa de 27 acidentes nas rodovias federais em todo o país e a presença de animais na pista causou 1328 sinistros. Em todo o Brasil, no ano de 2024, o número de sinistros provocados pela baixa visibilidade causada pela fumaça chega a 13, e 356 tiveram como causa a presença de animais na pista.

Para reduzir os números de sinistros de trânsito, mortes e feridos nas rodovias federais, a PRF faz orientações aos condutores:

- Reduzir a velocidade nos trechos com fumaça ou animais na pista

- Redobrar a atenção em relação a outros veículos

- Obedecer a sinalização no trecho

- Não tentar passar pelo trecho interditado

Ao presenciar queimadas às margens das rodovias federais, a orientação é que os condutores liguem para o Corpo de Bombeiros, pelo número 193, e para a PRF, pelo 191.

