JD1TV: Ninho de tuiuiús e animais são vigiados em meio a devastação do Pantanal

Ninho de tuiuiús, onça-pintada e outros animais estão sendo vigiados de perto por equipes de resgate atuantes no combate aos incêndios que atingem diretamente o Pantanal, na região de Corumbá - a 426 quilômetros de Campo Grande. As áreas mais afetadas estão recebendo monitoração por terra, ar e até pela água por meio do rio Paraguai.

Uma varredura realizada pelo Gretap (Grupo de Resgate Técnico Animal Cerrado Pantanal) está sendo feita no intuito de localizar animais feridos ou debilitados que necessitem de atendimento. A preocupação com a fauna é um dos pontos principais nesse combate.

Em vídeos gravados pelos combatentes, foi possível até notar a presença de um onça-pintada caminhando entre a fumaça e próxima aos incêndios. O grupo faz um pente fino e já passaram por várias áreas, incluindo Paraguai-Mirim. Encontraram alguns animais mortos e muitas espécies vivas também como veados, jacarés e aves, principalmente nos pontos onde existem recursos hídricos.

Com o uso de tecnologia, incluindo drone, o Gretap avança de carro, barco, triciclos e a pé. No caminho pantaneiros apoiam as buscas. Onde há áreas alagadas, parte da vegetação bem próxima da água ainda resiste às chamas e serve como corredor para os animais buscarem abrigo. Uma das varreduras se guiou pela informação de que a presença de urubus indicava a possibilidade de carcaças de animais.

"Realmente o fogo está intenso, mas nas áreas onde foram trabalhados aceiros e coisas do tipo, os animais estão dando conta de fugir. Perto de 2020 não dá nem para se comparar, ao menos por enquanto. O número de animais atingidas de forma direta ainda é bem inferior", detalha a bióloga e médica veterinária Paula Helena Santa Rita, coordenadora operacional do grupo.

O Gretap é resultado de uma união de esforços envolvendo órgãos governamentais, privados e o terceiro setor. Participam dessa ação em parceria com o Governo do Estado, através da Semadesc e PMA (Polícia Militar Ambiental), a UCDB, Ibama (Instituto Brasileiro de Meio Ambiente) e IHP (Instituto Homem Pantaneiro).

