Portaria aprova uso das Forças Armadas no combate aos incêndios no Pantanal em MS

Foi aprovada em portaria publicada nesta sexta-feira (28), no Diário Oficial da União regulação das ações da Força Nacional para atuar no Pantanal sul-mato-grossense. A solicitação foi feita pelo Governo de Mato Grosso do Sul que já tinha sinalização positiva do Governo Federal para o envio da ajuda.

Chegaram a Mato Grosso do Sul 40 bombeiros militares de Brasília (DF) e Tocantins, que vão atuar sob orientação do SCI (Sistema de Controle de Incidentes), que tem sede em Campo Grande. Outros 42 homens da Força Nacional do Rio Grande do Sul desembarcam hoje (28) em Corumbá.

"Com essa chegada de 40 homens e mulheres oriundos do Corpo de Bombeiro de todo o Brasil, que compõem a Força Nacional, eles serão agregados ao trabalho que já está sendo efetuado há mais de 80 dias aqui no nosso estado. Eles serão empregados nas nossas guarnições", disse o coronel Frederico Reis, comandante do Corpo de Bombeiros de MS.

"Aqui dentro do região do Pantanal temos duas dificuldades que é o deslocamento na região, tanto para chegar lá no local, com estradas sendo quase impossível muitas vezes via terrestre, devendo ser feita por aeronaves. A outra dificuldade é permanecer no local, e combatendo. Então com o reforço da Força Nacional e com o apoio do Ministério da Defesa, com o emprego de aeronaves, fortalecerão os bombeiros que já estão atuando no bioma Pantanal", disse o coronel.Serão 25 viaturas pequenas e duas viaturas grandes, caminhão carregado com material de combate a incêndio.

