Governo Federal atende pedidos de MS e enviará aeronaves e Força Nacional ao Pantanal

O Governo de Mato Grosso do Sul já investiu R$ 50 milhões na estrutura de combate aos incêndios florestais no Pantanal, com equipes no solo, nos rios e no ar, no entanto, agora a ação recebe reforços.

No sábado (22), o Governo Federal confirmou o reforço, solicitado pelo Estado de Mato Grosso do Sul na semana passada em reunião com o MMA (Ministério do Meio Ambiente e Mudança do Clima).

A frente de combate as chamas recebe o auxílio de mais três aeronaves do ICMBio e além de mais quatro aeronaves de grande porte do Exército. Também foi dado sinalização positiva sobre a chegada de 50 homens da Força Nacional para reforçar o combate direto ao fogo. Duas aeronaves Air Tractor já estão em Corumbá e devem participar de operações a partir deste domingo (23).

"Este é uma ação importante, que já estávamos discutindo com o Governo Federal dentro do Pacto Interfederativo assinado em Brasília (DF) com o governador Eduardo Riedel. Avançamos neste apoio para um trabalho de integração no combate aos incêndios florestais", diz o secretário de Meio Ambiente e Desenvolvimento, Jaime Verruck.

A Operação Pantanal 2024 - que começou em 2 de abril e desde 11 de junho está na chamada 'fase de resposta', com intensa atuação das equipes no bioma. No sábado (22), as aeronaves do GOA (Grupamento de Operações Aéreas), do Corpo de Bombeiros e da CGPA (Coordenadoria Geral de Policiamento Aéreo), da Polícia Militar, atuaram na área conhecida como Bracinho, em frente ao Porto Geral de Corumbá.

O Governo de Mato Grosso do Sul já está operando com três helicópteros e uma aeronave Air Tractor no Pantanal. Outras medidas também devem ser tomadas em breve, como a contratação junto ao Imasul (Instituto do Meio Ambiente de Mato Grosso do Sul) de mais horas de voo, em caráter emergencial.



Um grupamento do Corpo de Bombeiros trabalha durante a noite protegendo os terrenos das chamas. O trabalho é tido como estratégico pela corporação, que aponta vantagens no combate aos incêndios florestais neste horário.

Toda a atuação por terra, ar e rios em Corumbá e nas demais regiões com atuação dos bombeiros no Pantanal é coordenada pelo SCI (Sistema de Comando de Incidentes), em Campo Grande.

