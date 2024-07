Ministros visitam Corumbá para acompanhar atualização dos incêndios no Pantanal

Os ministros do Planejamento, Meio Ambiente e da Integração e Desenvolvimento Regional, estiveram em Corumbá acompanhando o andamento das ações de combate aos incêndios do bioma em Mato Grosso do Sul.

Foram atualizados os dados dos focos de calor e combate às chamas. De acordo com o relatório apresentado pelo Governo, até o dia 14 de julho 55 incêndios se propagaram pelo Pantanal, dos quais 31 foram extintos, e 24 estão ativos, sendo que 22 já controlados, ou seja, há mais de dez das sem visualização de foco.

A ministra do Planejamento, Simone Tebet destacou que ações ocorrem no momento certo. “Quero destacar primeiro a determinação do presidente Lula no compromisso com a questão ambiental e sustentabilidade. Nós não chegamos tarde, estamos nesse processo de combate ao fogo no Pantanal desde o ano passado, já trabalhamos desde de setembro com um grupo de trabalho que a atua nas ações”.

Já Marina Silva destacou que mesmo após a extinção do incêndio as ações, devem continuar. “Vamos manter nossas equipes mobilizadas, por isso o recurso extraordinário foi aprovado, mesmo agora com 56 % dos incêndios extintos, já estamos com um processo de 4% dos que devem ser controlados”.

Ainda segundo a ministra, o presidente Lula avalia um plano para que o decreto de emergência em todos os municípios suscetíveis a mudança do clima.

O governador Eduardo Riedel destacou as ações conjuntas que tratam sobre a recontratação rápida de equipe, apoio de aeronave estrangeiras e recursos liberados pela União. "Aqui no MS nós vamos agir em conjunto com o Governo Federal e com os municípios. Nós somos um estado próspero, inclusivo e digital que preza a inserção da tecnologia como forma de aumentar e melhorar a eficiência do uso de recurso é que o que a gente está fazendo aqui".

Riedel ainda esclareceu que as investigações sobre os focos de incêndios que possam ter se originado em propriedades privadas continuam em andamento e atualmente 11 inquéritos policias estudam o caso com peritos da Polícia Federal e IBAMA

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também