Missão empresarial da Fiems participa de evento em busca da expansão de negócios

A equipe da missão empresarial da Federação das Indústrias do Estado de Mato Grosso do Sul (FIEMS), participou da Expo Paraguay Brasil, feira multissetorial, em Assunção, Capital do Paraguai, realizada entre os dias 7 e 8 de novembro.

A equipe volta para o Brasil nesta sexta-feira (08). Lá, os empresários tiveram a oportunidade de conhecer mais sobre o sistema tributário paraguaio, tiveram encontro com o presidente do país vizinho, Santiago Peña, assistiram a várias palestras e realizaram rodadas de negócios.

A advogada Queila Almeida elogiou a organização da missão e a possibilidade de fazer novos negócios. “Percebo que o Paraguai vem se desenvolvendo muito, com um cenário favorável para os empresários daqui e também para aqueles que desejam investir aqui. Escolhi participar dessa missão empresarial da Fiems justamente para conhecer de perto o país e fazer algumas conexões importantes”, disse.

