Morre Celeste Arantes, mãe de Pelé, aos 101 anos

Morreu nesta sexta-feira (21), aos 101 anos, Celeste Arantes, mãe de Edson Arantes do Nascimento, o Pelé. Ela vivia em Santos, no litoral paulista, onde faleceu, e a causa da morte não foi divulgada.

Natural de Três Corações, em Minas Gerais, ela era conhecida como ‘Rainha-mãe’, nome que surgiu em decorrência de Pelé ser chamado de ‘Rei do Futebol’ por sua proeza e habilidade nos campos.

Ela teve três filhos com João Ramos do Nascimento, o Dondinho, que faleceu em 1996. Pelé era o mais velho dos três irmãos, com Jair, conhecido como Zoca, sendo o filho do meio e Maria Lúcia sendo a caçula do trio.

Celeste havia completado 100 anos pouco antes de Pelé morrer, com o jogador publicando em suas redes sociais uma homenagem ao centenário da mãe no dia 20 de novembro de 2022, dia da abertura da Copa do Mundo no Catar. Cerca de dois meses depois, Pelé faleceu vítima de um câncer.

O filho de Pelé, Edinho, lamentou a morte da avó nas redes sociais, onde publicou uma foto abraçado com Celeste. "Descansa em paz, Vó", diz a publicação.

O Santos Futebol Clube, time de coração de Pelé, lamentou a morte e declarou luto oficial de três dias.

“O Santos Futebol Clube lamenta profundamente o falecimento de Celeste Arantes do Nascimento, mãe do nosso eterno Rei. O clube decretou luto oficial de três dias e a bandeira foi hasteada a meio mastro”, diz trecho da nota.

“Foram 101 anos de uma história de vida inspiradora. De uma mulher negra que enfrentou as infinitas adversidades da vida pelo bem de sua família. Descanse em paz, Rainha. O carinho, a admiração e a gratidão da nação santista são para sempre”, completou a publicação do clube.

