Morre Marco Túlio Dias, advogado e fundador da antiga Túnel Club

O advogado e empresário Marco Túlio Dias Lopes, mas também fundador de uma das mais badaladas casas noturnas de Campo Grande, a Túnel Club, morreu durante o domingo (28), em Campo Grande. A causa da morte ainda não foi revelada.

A informação também foi confirmada pela OAB-MS (Ordem dos Advogados do Brasil, Seccional de Mato Grosso do Sul), que por meio de nota, que lamentou a morte do profissional.

Natural da Belo Horizonte, em Minas Gerais, formou-se na Associação de Ensino Unificado do Distrito Federal, entrando para Ordem dos Advogados do Brasil em 1977, completando 47 anos de advocacia.

Nas redes sociais, amigos e conhecidos lamentaram a morte de Marco Túlio. "Com a morte do nosso amigo Marco Túlio, ficamos mais tristes com a partida, mas se vai um amigo e fica a lenda, Túnel Clube".

Segundo informação de amigos, o velório de Marco Túlio Dias acontece a partir das 8h desta segunda-feira (29), na Pax Nippon, na rua Treze de Maio, n° 4477. O sepultamento está previsto para às 13h30, no Cemitério Memorial Park, na rua Francisco dos Anjos, n° 442.

