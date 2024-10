Morre Paul Di'Anno, ex-vocalista do Iron Maiden, aos 66 anos

Paul Di'Anno, o ex-vocalista do Iron Maiden, morreu aos 66 anos em sua casa em Salisburia, na Inglaterra. A informação da morte do músico foi confirmada por sua família, que não detalhou a causa da morte.

Paul Andrews, mais conhecido pelo nome artístico Paul Di'Anno, foi o vocalista original da banda de heavy metal de 1978 a 1981, lançando álbuns como ‘Iron Maiden’, em 1980, e ‘Killers’, em 1981.

Além do Iron Maiden, Di'Anno fez parte de grupos como Gogmagog, Di'Anno's Battlezone e Rockfellas.

O cantor estava afastado dos palcos há 7 anos, devido problemas de saúde, tendo passado por três cirurgias no joelho, na Croácia, em junho de 2022. Na época, o cantor estava com uma vaquinha online aberta, mas o Iron Maiden enviou o valor restante para o procedimento

No comunicado, a gravadora Conquest Music lamentou a morte do ex-Iron Maiden, detalhando que "apesar de ter sofrido com sérios problemas de saúde nos últimos anos, que o restringiram a se apresentar em uma cadeira de rodas, Paul continuou a entreter seus fãs ao redor do mundo, fazendo mais de 100 shows desde 2023".

