Morre "Toni Perez" aos 73 anos

O médico gastroenterologista, Antônio Carlos de Azevedo Perez, mais conhecido como 'Toni', faleceu aos 73 anos, na madrugada desta terça-feira (4), devido a uma fibrose pulmonar que vinha se agravando. Ele estava internado no Hospital Unimed em Campo Grande.

Antônio deixa os três filhos e a esposa. Ele foi presidente do Conselho Regional de Medicina de MS de junho a outubro de 1993, é membro da Academia de Medicina de MS e Membro honorável da Sociedade Sul-mato-grossense de Gastroenterologia e Nutrição.

A nível regional, Toni foi superintende da Funasa (MS), no Governo Fernando Henrique Cardoso.

O velório acontece no Cemitério Parque das Primaveras a partir das 13h e sepultamento às 16h.

O CRM-MS emitiu uma nota de pesar. "Nossos sinceros sentimentos aos amigos e familiares do Dr. Antônio, que sempre praticou a medicina com ética e profissionalismo

