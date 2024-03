Mortos em acidente com aviÃ£o da PF tÃªm nomes divulgados; veja quem sÃ£o

O acidente envolvendo um avião da Polícia Federal na tarde desta quarta-feira (6), no Aeroporto da Pampulha, em Belo Horizonte, capital de Minas Gerais, acabou vitimando Guilherme de Almeida Irber, de 44 anos, e José de Moraes Neto, que não teve a identidade divulgada.

Os nomes foram confirmados pelo Sindicato dos Policiais Federais no estado de Minas Gerais e pela PF. “A todos os familiares e amigos, os nossos mais sinceros sentimentos e o desejo de que encontrem conforto nesse momento de dor”, diz nota de pesar do sindicato.

Os dois eram comandantes de aeronaves e agentes da PF, lotados na Coordenação de Aviação Operacional da Diretoria-Executiva da Polícia Federal.

Acompanhe em tempo real todas as notícias do Portal, clique aqui e acesse o canal do JD1 Notícias no WhatsApp e fique por dentro dos acontecimentos também pelo nosso grupo, acesse o convite.

Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 no iOS ou Android.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também