Moto avaliada em R$ 10 mil é flagrada com R$ 156 mil em multas pelo Detran

O Departamento Estadual de Trânsito de Mato Grosso do Sul (Detran/MS) flagrou uma motocicleta, avaliada em R$ 10 mil, com 516 notificações que, somadas, chegam em R$ 156.926 em multas de trânsito.

No total, a Yamaha Factor YBR 125, modelo 2010/2011, que é avaliada em R$ 10 mil, acumulava um débito total de R$ 158.991,14, fazendo com que sua dívida custe 15 vezes mais que o valor do veículo.

Segundo o gerente especial de Fiscalização e Patrulhamento Viário do Detran, Ruben Ajala, os agentes faziam patrulhamento no Parque dos Poderes, em Campo Grande, quando abordou o condutor da moto em questão, de 46 anos, e solicitou os documentos.

Ao realizarem as verificações necessárias, notaram a série de irregularidades. Além disso, o homem dirigia sem ter uma Carteira Nacional de Habilitação (CNH).

Além das infrações, a moto acumulava R$ 1.731,54 por licenciamentos vencidos de 2019 a 2024 e R$ 333,58 de Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores (IPVA).

“O condutor estava passando acima da velocidade em todos os radares. São 311 notificações de equipamentos eletrônicos. Não respeita a legislação de trânsito”, afirmou Ajala.

Além das 516 multas já registradas, outras 61 notificações já foram lançadas na placa da moto, aumentando esse número para 577 multas.

O condutor foi autuado pelo licenciamento atrasado e a motocicleta foi apreendida e removida ao pátio do Detran, onde só poderá ser retirada mediante o pagamento do débito.

