Motorista de carreta envolvida em acidente em MG estava com a CNH suspensa

O motorista da carreta envolvida no acidente que deixou 41 mortos na madrugada deste sábado (21) no km 285 da BR-116, em Teófilo Otoni, em Minas Gerais, está com a carteira de motorista apreendida há dois anos.

Segundo informações da Polícia Civil de Minas Gerais, o homem perdeu a CNH quando recusou a realizar o teste do bafômetro durante uma blitz no município de Mantena, interior do estado, em 2022.

A polícia está fazendo buscas pelo homem no Espírito Santo. Apesar disso, o nome e a foto do motorista não foram divulgados pela polícia.

