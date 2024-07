Motorista pede ajuda para consertar carro após batida na Capital

O motorista Valdir Gonçalves de Lima montou uma rifa online após bater seu veículo, na última quinta-feira (4), contra um ônibus escolar enquanto seguia para a Santa Casa da Capital para visitar o filho, que se envolveu em um acidente no dia anterior e aguarda cirurgia.

À reportagem, Valdir detalhou que na última quarta-feira (3), seu filho acabou se envolvendo em um acidente e precisou ser resgatado para a Santa Casa, onde aguarda uma cirurgia. Foi enquanto seguia para visitar o filho no hospital que a batida contra o ônibus aconteceu.

Segundo o motorista, ele seguia próximo ao Terminal Guaicurus, sentido Centro, quando o ônibus escolar freou bruscamente, sem aviso, em meio a uma fila de veículos. Sem tempo de reação, ele acabou batendo o veículo, que ficou com a frente muito danificada, contra a traseira do ônibus.

“Quinta-feira fui pra visitar ele, chegando depois do Terminal Guaicurus, sentido centro, um ônibus escolar deu uma freada brusca e eu não consegui parar o carro, até derrapou no asfalto, nem deu tempo de parar o carro por que foi rápido demais, tinha uma fila de carros e quase que o ônibus bateu também”, explicou.

Apesar do acidente, ele não teve ferimentos e passa bem, mas a situação ainda é de apreensão. Com um conserto estimado em R$ 7 mil, ele pede ajuda com uma rifa para arrecadar o valor necessário para os reparos.

Com ajuda de uma prima, Valdir fez uma rifa, no valor de R$ 20 reais cada número, com um perfume no valor de R$ 299 como prêmio para o ganhador.

Enfrentando um câncer desde 2019, Valdir utiliza o veículo para se locomover para tratamentos e, agora, visitas ao filho, que deve passar por procedimento na Santa Casa ainda neste sábado (6), segundo previsões dos médicos.

“O duro é que na mesma semana aconteceram dois acidentes, o do meu filho e agora essa batida por causa dos outros, mas vamos arrumar o carro né, fazer o que, o prejuízo foi grande, mas a minha vida vale mais e estou bem”, afirmou.

Para participar da rifa e ajudar Valdir, além de concorrer ao perfume, basta acessar o site onde a rifa está acontecendo e comprar um número, no valor de RS 20. A expectativa de Valdir é que o carro seja consertado até o final deste mês caso consiga arrecadar o valor necessário.

