Motorista toma 'susto' após ciclista bater em traseira de carro no São Francisco

O motorista de um Fiat Uno, que seguia pela Rua Treze de Maio, no Bairro São Francisco, em Campo Grande, foi pego “de surpresa” na tarde desta terça-feira (1º) após um ciclista bater na traseira de seu veículo.

Segundo informações obtidas pelo JD1, o ciclista, que também seguia pela Treze de Maio, passa bem e teve apenas um corte na cabeça. Ele foi socorrido consciente e orientado pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU), que o encaminhou para a Santa Casa da Capital.

O motorista também não se feriu e afirmou que apenas se assustou com a batida. Ele conta que teria passado pelo ciclista ainda na mesma via, mas que o ultrapassou e seguiu sem pensar que acabaria o encontrando depois.

O Batalhão de Trânsito da Polícia Militar (BPMTran) esteve presente no local e recolheu a bicicleta, que poderá ser retirada pelo ciclista assim que ele deixar o hospital.

Acompanhe em tempo real todas as notícias do Portal, clique aqui e acesse o canal do JD1 Notícias no WhatsApp e fique por dentro dos acontecimentos também pelo nosso grupo, acesse o convite.

Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 no iOS ou Android.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também