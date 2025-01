MS convoca agentes de limpeza e merenda inscritos em Processo Seletivo Simplificado

A SED (Secretaria de Estado de Educação) e SAD (Secretaria de Estado de Administração) divulgaram nesta quinta-feira(23), no Diário Oficial Eletrônico nº 11.727, Edital n. 13/2025 - SAD/SED/ADM-II do Processo Seletivo Simplificado, para a convocação dos candidatos para as funções de Agente de Limpeza e Agente de Merenda, para apresentação de documentos e comprovação de requisitos para a contratação.

O Processo Seletivo Simplificado é destinado à seleção de pessoal, a ser contratado por tempo determinado, para as funções de Agente de Limpeza e Agente de Merenda, do cargo Agente de Atividades Educacionais, com formação escolar de nível fundamental, visando atender necessidade temporária de excepcional interesse público existente nas unidades escolares da REE (Rede Estadual de Ensino), com jornada de trabalho semanal de 40 horas, bem como à constituição de banco reserva.

Pré-cadastro

O candidato deve preencher o pré-cadastro dos dados pessoais e remessa online de documentos acessando o Portal do Servidor, por meio do endereço eletrônico, a partir das 9h do dia 24 de janeiro de 2025, qualquer dúvida entrar em contato no telefone (67) 3318-2393.

Ao acessar o site www.portaldoservidor.ms.gov.br, o candidato deverá clicar no ícone 'Pré-Cadastro Admissão' na parte inferior da página, posteriormente clicar no botão “Esqueci minha senha/Primeiro Acesso” e, nos respectivos campos selecionar o Processo Seletivo Simplificado (PSS/SED/ADM-II/2024), digitar o número de sua inscrição (conforme este edital), o seu CPF, o endereço de e-mail cadastrado no ato da inscrição no processo seletivo e confirmar o envio das informações.

Apresentação presencial

Após a efetivação do pré-cadastro, para a realização do Procedimento 2 – Apresentação Presencial, de caráter obrigatório, o candidato convocado deverá apresentar-se, no local, data e horário especificados no Anexo Único deste Edital, munido das vias originais dos documentos constantes no edital, para conferência e efetivação da comprovação de requisitos.

Os candidatos convocados deverão cumprir todas as etapas descritas neste edital e comparecer na data, horários e local marcado, sendo que com o não comparecimento, a inobservância do prazo ou a não comprovação dos requisitos e condições legais para a contratação, eliminará o candidato do Processo Seletivo Simplificado – SAD/SED/ADM/2024, cessando as obrigações da Administração Estadual para com o candidato.

