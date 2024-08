MS Florestal abre 12 vagas para menores aprendizes em Campo Grande e no interior

Empresa produtora de madeira de eucalipto para a celulose, a MS Florestal, tem atualmente 12 vagas abertas para menores aprendizes nos municípios de Bataguassu, Água Clara e Campo Grande.

Entre os requisitos para as vagas estão a disponibilidade para trabalhar 4 horas diárias (das 8h às 12h ou das 13h às 17h), de segunda a sexta-feira, e ter entre 16 e 22 anos.

A jornada semanal será composta por quatro dias na empresa e um dia de curso. Quanto aos benefícios, incluem vale-transporte, plano de saúde Unimed, plano odontológico, seguro de vida e Gympass.

Entre as funções dos menores aprendizes selecionados estão o atendimento aos clientes internos e o apoio em fluxos e processos administrativos da empresa.

Para Bataguassu, a MS Florestal abriu 10 vagas, e os interessados devem fazer contato pelo número (67) 99963-5230.

Para Água Clara, é oferecida uma vaga, e os candidatos podem se inscrever pelo número (67) 99878-6422.

Já em Campo Grande, onde a disponibilidade também é de uma vaga, o contato para participar da seleção é o (67) 99943-9652.

Os interessados devem entrar em contato via WhatsApp até esta sexta-feira (16) e não devem ter exercido anteriormente nenhuma função como menor aprendiz.

