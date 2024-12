MSGÁS tem 2024 marcado por projetos de expansão e avanço na transição energética

A Companhia de Gás de Mato Grosso do Sul (MSGÁS), sob liderança da CEO Cristiane Schmidt, teve um 2024 marcado por importantes avanços em sua missão de promover a transição energética e consolidar seu papel como protagonista no desenvolvimento econômico e ambiental de Mato Grosso do Sul.

Ocorreram avanços significativos rumo à sustentabilidade e ao fortalecimento de sua infraestrutura de distribuição de gás natural, com iniciativas que integram crescimento econômico, redução de emissões de poluentes e inclusão de fontes renováveis.

Um dos destaques deste ano foi o fechamento de contrato de longo prazo para fornecimento de gás natural à nova fábrica de celulose da Arauco, em Inocência, com um investimento previsto de R$ 166 milhões na construção de um ramal de 125 quilômetros.

Também neste ano houve um avanço significativo com a Chamada Pública para aquisição de biometano, reforçando o compromisso da Companhia com a transição para uma matriz energética menos poluente.

Cristiane Schmidt reforçou que 2024 foi um ano positivo para a empresa. “A Companhia, como concessionária de insumo essencial, entende que deve contribuir não só garantindo energia, mas também promovendo a melhoria da qualidade de vida. Estamos comprometidos em ampliar o acesso ao gás natural e compartilhar seus benefícios econômicos, sociais e ambientais, integrando nossa atuação às metas de descarbonização e desenvolvimento sustentável, preconizadas pelo governador Eduardo Riedel”, afirmou.

Para 2025, o planejamento da MSGÁS inclui três pilares: garantir insumos para o crescimento econômico do Estado, assegurar uma gestão competitiva e lucrativa, e investir em fontes renováveis de energia.

“Estamos inteiramente comprometidos com o futuro, atuando como agentes de mudança e promovendo soluções energéticas para todos os segmentos, sempre alinhados à política do Governo do Estado com foco aos desafios ambientais e às demandas do crescimento econômico”, concluiu a CEO.

Acompanhe em tempo real todas as notícias do Portal, clique aqui e acesse o canal do JD1 Notícias no WhatsApp e fique por dentro dos acontecimentos também pelo nosso grupo, acesse o convite.

Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 no iOS ou Android.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também