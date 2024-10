Mulher terá que pagar quase R$ 5 mil por alimentar animais em balneário

Depois de se filmar alimentando um macaco-prego no balneário de Bonito, uma mulher foi denunciada e autuada pela Polícia Militar Ambiental (PMA).

A autora foi identificada pelas redes sociais, e em contato com a filha dela por telefone, esta confirmou os fatos, explicando que a mãe havia dado apenas um pedaço de pão a um dos macacos. Ela também informou que as imagens foram registradas no Balneário Municipal de Bonito.

Conforme prevê a Lei Federal 9.605/98 e a Lei Estadual 5.673, é proibido alimentar animais silvestres em vida livre, sem autorização do órgão competente, em áreas públicas, privadas e unidades de conservação, constatando a prática de crime ambiental (maus-tratos).

Diante disso, foi lavrado um auto de infração administrativa no valor de R$ 4.842,00, e o caso foi encaminhado à Polícia Civil de Bonito para as providências criminais. A lei prevê pena de 3 meses a 1 ano de detenção, caso a autora seja condenada.

"A PMA destaca que a prática de alimentar animais silvestres já foi amplamente abordada em suas campanhas de conscientização veiculadas em diversos meios de comunicação, incluindo os principais jornais de circulação nacional. O objetivo é orientar a população a não fornecer alimentos a esses animais, a fim de preservar sua saúde e evitar que se tornem dependentes. Diante do aumento de ocorrências em Bonito, a PMA também realizou palestras para conscientizar os responsáveis pelos atrativos turísticos e a população local, além de instruir turistas sobre os riscos dessa prática".

