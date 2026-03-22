NinguÃ©m acerta as seis dezenas e prÃªmio da Mega-Sena sobe para R$ 13 milhÃµes

Nenhum apostador acertou as seis dezenas do concurso 2.987 da Mega-Sena, realizado neste sábado (21). O prêmio acumulou e está estimado em R$ 13 milhões para o próximo sorteio.

Os números sorteados foram: 16 – 17 – 20 – 28 – 46 – 47. Ao todo, 23 apostas acertaram cinco dezenas e irão receber R$ 65.305,07 cada. Enquanto isso, 1.950 apostas acertaram quatro dezenas e irão receber R$ 1.269,66 cada.

Apostas

Para o próximo concurso, as apostas podem ser feitas até as 18h (MS) de terça-feira (24), em qualquer lotérica do país ou pela internet, no site ou aplicativo da Caixa.

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